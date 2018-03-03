لماذا تصيب أمراض القلب السيدات أكثر من الرجال؟

تعتبر #أمراض_القلب القاتل الأول على مستوى العالم، سواء بالنسبة للرجال أو النساء. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الملايين من النساء والرجال حول العالم يفقدون حياتهم سنوياً بسبب أمراض القلب و #الأوعية_الدموية.

وبحسب الأطباء، فإن السيدات معرضات بشكل أكبر من الرجال للإصابة بأمراض القلب، تماماً مثلما هم معرضون للإصابة أكثر من الرجال للإصابة بالسمنة و #السكري والفشل الكلوي والاكتئاب و #السكتة_الدماغية.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية، فإن هناك عدة عوامل ترجع لتعرض المرأة للإصابة بأمراض القلب بنسبة أكبر من تعرض الرجال لتلك الأمراض، ومنها:

1 - البلوغ قبل سن 12 عاماً

كلما وصلت المرأة إلى سن البلوغ مبكراً، زادت فرصها للتعرض لأمراض القلب. وذكرت دراسة حديثة أن السيدات اللاتي جاءتهن الدورة الشهرية قبل سن 12 عاماً، فهن معرضات بشكل أكبر للإصابة بأمراض القلب من السيدات اللاتي بلغن بعد سن 13 عاماً. وربما يرجع ذلك لزيادة معدلات الأستروجين oestrogen والتي تزيد من فرص تكون جلطات الدم والأزمات القلبية عند الكبر.

2 - التعرض لدور أنفلونزا حاد

بحسب الخبراء، فإن التعرض لأدوار #الأنفلونزا الحادة يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، خاصة أثناء العدوى. فالأنفلونزا تسببها بكتيريا وفيروسات خطيرة والتي يمكن أن تنتقل للقلب مسببة أمراض القلب الخطيرة. لذا إذا كنت تعاني من دور أنفلونزا شديد، فلا تتردد في استشارة الطبيب فوراً.

3 - تناول حبوب التنحيف

كشفت الدراسات أن معظم أنواع تلك الحبوب لا تأتي بالنتائج المرغوب بها في التنحيف، إلا أنها تتسبب في مشاكل بالقلب. فهي قد ترفع ضغط الدم ومعدل #ضربات_القلب، ما قد يسبب إجهاداً للقلب. لذا يحذر الأطباء من تناول #حبوب_التنحيف لمدة طويلة حيث إنها قد تضر بالقلب.

4 - الحمل

هذه حقيقة، فحمل المرأة يضع الكثير من العبء الإضافي على جهازها الدوري، ما يسبب الإجهاد للقلب أثناء فترة الحمل. ويزداد الخطر إذا أصيبت المرأة الحامل بسكري الحمل أو #ارتفاع_ضغط_الدم أو تسمم الحمل، فكلها إشارات خطيرة تدل على إمكانية إصابتها بأمراض القلب.

5 - الانكسارات القلبية

المرأة بطبيعتها تتأثر عاطفياً بدرجة كبيرة بكل المواقف التي تحيط بها. وهي معرضة دائماً للإحباطات والانكسارات القلبية الناتجة عن فقدان شخص عزيز أو فشل في علاقة عاطفية أو ضائقة مالية أو طلاق، ... إلخ. كل هذه العوامل تعرض المرأة للإصابة بأمراض القلب الخطيرة.

6 - الالتهابات المتكررة

التهاب المفاصل الروماتويدي عادة ما يصيب السيدات بنسبة أكبر من الرجال، وهو يزيد من فرص إصابتهن بأمراض القلب. فهو يسبب الالتهابات بالجسم ويؤثر على الأوعية الدموية. لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية بالإكثار من تناول الأطعمة المضادة للالتهابات للوقاية من أمراض القلب.

7 - الوحدة

فإذا شعرت المرأة أنها وحيدة ومعزولة، فإن ذلك يزيد من فرصة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%، وهي نسبة تقريباً تساوي خطر التدخين. لذلك فالمرأة التي تشعر بالوحدة يجب أن تلجأ للأشياء التي تخرجها من تلك العزلة مثل مواقع التواصل.

8 - الاكتئاب

الاكتئاب أيضاً من العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. ومن المعروف أن السيدات هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال، لذا تزداد عندهن نسبة هرمون الكورتيزول cortisol، المعروف بهرمون التوتر، وهو مرتبط بأمراض القلب. فالاكتئاب يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والضغط العالي والكوليستيرول.