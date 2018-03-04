رعب في أستراليا.. بكتيريا غريبة وشمام "قاتل"

توفي ثلاثة أشخاص في أستراليا، وأصيب 12 فردا آخر على الأقل بإعياء إثر تناول شمّام موبوء ببكتيريا الليستيريا، ما دفع السلطات إلى إصدار توصيات برمي الشمّام الذي تمّ شراؤه قبل الأول من آذار/مارس.

وقد سجّلت السلطات 15 حالة من داء الليستيريات على الأقل منذ الثالث والعشرين من شباط/فبراير. وحدد مصدر البكتيريا في مزرعة تقع في ولاية نيو ساوث ويلز.

والليستيريا هي بكتيريا غالباً ما تنتشر في المواد الغذائية لا تسبب أي ضرر في حال كانت حالة المرء جيدة. لكنها قد تؤثّر على الذين هم في وضع صحي هشّ، مثل الكبار في السنّ والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض خطرة كالسرطان والسكري. وقد تتسبب أيضا بالوفاة.

ومن الممكن أن تظهر أعراض داء الليستيريات في مهلة قد تصل إلى ستة أسابيع بعد استهلاك المنتج الموبوء، وهي تتسبب بحمى ورجفان وآلام في العضلات.