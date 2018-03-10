9 أعراض خطيرة للوكيميا الأطفال... لا تتجاهلوها!

معظمنا يشعر بالحنين للطفولة المليئة بالحب والحنان واللهو واللعب، حيث لم يكن للتوتر والقلق مكان في عقولنا، لكن مع الأسف هذا الأمر لا ينطبق على الجميع، فهناك بعض الأطفال تشهد طفولتهم معاناة كبيرة مع المرض.

ومن أخطر الأمراض الفتاكة التي تؤثر على الطفولة البريئة مرض السرطان بأعراضه المزعجة عندما تبدأ الخلايا السرطانية في النمو بالجسم وتتضاعف بمعدل مرتفع وبشكل غير طبيعي، وتبدأ في تدمير الأنسجة والأعضاء، الأمر الذي يجعل علاج بعض أنواع السرطان يكاد يكون مستحيلاً.

ويعد سرطان الدم أو اللوكيميا من أخطر أنواع السرطانات التي قد تهدد الأطفال، لذا ينصح الآباء بالانتباه لبعض الأعراض التي قد تنقذ حياة أطفالهم من هذا المرض الفتاك.

وإليكم فيما يلي 9 أعراض للإصابة باللوكيميا، قد يساعدكم الانتباه لها في إنقاذ حياة أبنائكم، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1 - الكدمات

يتميز الأطفال بالنشاط والحيوية ويقضون الكثير من الوقت في اللعب خارج المنازل، وممارسة الرياضة وركوب الدراجات، وغالبا يصابون بكدمات نتيجة لذلك، ولكن إذا كانت الكدمات كبيرة مع أبسط أنواع السقوط، فقد تكون هذه علامة على الإصابة بسرطان الدم.

2 - نزيف الأنف

إذا لاحظت أن طفلك يعاني من نزيف مستمر في الأنف بمختلف الأوقات مع عدم وجود أسباب واضحة مثل التعرض لضربة شمس أو إصابة في الأنف، يمكن أن يكون ذلك مؤشرا على الإصابة بسرطان الدم، لأن الشعيرات الدموية في الأنف تصبح أضعف وتميل إلى الانفجار بسهولة عندما يتعرض الأطفال لهذا المرض.

3 - فقدان الشهية

رغم أن فقدان الشهية قد يكون أمراً طبيعياً جداً لمعظم الأطفال، إلا أنه أيضاً مؤشر يستحق الاهتمام إذا زاد عن حده، فهو من أعراض الإصابة باللوكيميا، حيث تبدأ الخلايا المدمرة نتيجة المرض في التراكم في المعدة والطحال، الأمر الذي يحد من إفراز الأمعاء للعصائر الهضمية، ما يترتب عليه عدم شعور الطفل بالجوع.

4 - العدوى المتكررة

إذا لاحظت أن طفلك يتأثر بالعدوى بشكل مستمر حتى بعد العلاجات، يمكن أن يكون هذا مؤشرا للإصابة بسرطان الدم، وهذا السرطان يضعف المناعة مؤثرا على خلايا الدم البيضاء ويبدأ بتدميرها ببطء، وخلايا الدم البيضاء مهمة جدا في اكتشاف الأمراض والعوامل المسببة للعدوى.

5 - آلام المعدة

يعاني العديد من الأطفال من آلام المعدة بسبب عسر الهضم والغازات، لكن إذا لاحظت أن طفلك يعاني من آلام حادة في المعدة دون وجود عسر هضم فقد يكون ذلك بسبب اللوكيميا التي تؤثر على أنسجة المعدة.

6 - مشاكل التنفس

من المعروف أن الدم يمر في سائر أجزاء وأجهزة الجسم بما فيها الرئتان، فعندما تكون هناك خلايا سرطانية في الدم فإنها تبدأ في تدمير خلايا الرئتين، ما يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي مثل صعوبة التنفس والصفير عند الأطفال.

7 - آلام المفاصل

إذا لاحظت أن طفلك يشتكي باستمرار من آلام حادة في المفاصل، كالركبتين والمرفقين والظهر، وما إلى ذلك، دون التعرض لإصابة تذكر، فيمكن أن يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الدم، حيث قد يتسبب تراكم الخلايا السرطانية في الدم حول المفاصل في حدوث التهاب وألم.

8 - الأنيميا (فقر الدم)

فقر الدم هو عبارة عن انخفاض كرات الدم الحمراء بالجسم، ما يسبب الوهن والتعب والدوخة وفقدان الشهية، وتعد الأنيميا أحد المؤشرات الخطيرة على الإصابة بسرطان الدم.

9 - التورم

إذا لاحظت أن هناك تورما في أجزاء من جسم طفلك مثل الإبطين والمفاصل والعنق، الترقوة، ينصح باستشارة الطبيب فقد يكون ذلك مؤشرا على الإصابة بسرطان الدم، حيث إن الخلايا السرطانية تؤثر على الغدد الليمفاوية الموجودة في هذه المناطق من الجسم مسببة تورمها.