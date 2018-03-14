أم لأكثر من 3 أطفال.. أسنانك في خطر

كشفت دراسة أوروبية حديثة أن إنجاب أكثر من 3 أطفال مرتبط بزيادة خطر #فقدان_الأسنان لدى #الأمهات.

وأجرى فريق البحث دراسته استنادا إلى مسح الصحة والشيخوخة والتقاعد في أوروبا، ونشرت الدراسة في العدد الأخير من دورية (Epidemiology & Community Health) العلمية.

وللوصول إلي نتائج الدراسة، تابع فريق البحث بينات أكثر من 120 ألف من الأمهات اللاتي تزيد أعمارهن عن 50 عاما، في 27 دول أوروبية، منها النمسا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وسويسرا. وشملت الدراسة استبيانات حول تاريخ الإنجاب وعدد الأسنان التي فقدتها الأمهات.

وكان متوسط عمر من أجريت عليهن الدراسة حوالي 67 عاما، حيث كشفن أنهن فقدن حوالي 10 أسنان في المتوسط، من مجموع الأسنان البالغ 32.

وأشار الفريق إلي أن فقدان الأسنان يزداد مع تقدم العمر، حيث يتراوح ما بين 7 أسنان تقريبًا للنساء في الخمسينات والستينات.

ووجد الباحثون أن إنجاب 3 أطفال ارتبط مع فقدان 3 أسنان إضافية، مقارنة مع النساء اللاتي أنجبن طفلا واحدا أو طفلين.

وتوصلوا إلى أن حصول السيدات على مستوى أعلى من التحصيل العلمي ارتبط مع انخفاض خطر فقدان الأسنان.

واعتبر فريق البحث أن النتائج التي توصلوا إليها تدعو الأمهات الحوامل واللاتي ينتظرن طفلهن الجديد إلى ضرورة الحفاظ على نظافة الفم، والتغذية السليمة، بالإضافة إلي الزيارات المنتظمة لأطباء الأسنان للحفاظ على أسنانهن من الفقدان.