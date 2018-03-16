تتغير بتقدم العمر.. الكشف عن بعض أسرار الأحلام

كشفت دراسة حديثة أن الأحلام تختلف بين الإناث والذكور، وتتغير مع تقدم العمر.

الدراسة التي أعدت في كلية الطب في جامعة "بوسطن" قالت، إن أحلام البشر تتبدل بتغير مراحلهم العمرية.

وغالباً ما تنشط في مرحلة النوم السريع.. هنا يزيد نشاط الدماغ وحركات مقل العيون فيستمر الحلم 45 دقيقة.

الأستاذ المساعد في طب الأعصاب والطب النفسي في كلية الطب بجامعة "بوسطن"، باتريك ماكنمارا، رصد محتوى الأحلام وتطورها، ووجد أن النساء يحلمن غالباً بأشخاص من الجنسين، أما الرجال فيحلمون في الغالب برجال آخرين.

وفي مراحل الطفولة المختلفة، تكون الأحلام المشبعة بالعاطفة، ويكون أبطالها الأقارب والأقران، وفي الكوابيس يرى الأطفال وحوشاً وحيوانات مخيفة.

وفي مرحلة المراهقة، تبدأ أحلام الرومانسية، يرى فيها اليافعون الأصدقاء والأحبة، وتكون أبعد بكثير عن الواقع الاجتماعي.

أما بالمراحل المتقدمة من العمر، فيشاهد النائم الأنشطة اليومية المختلفة.

كبار السن من ناحيتهم يرون قوى العالم الآخر، وأشخاصاً وافتهم المنية في الفترات الأخيرة.

أما الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة فيحلمون أنهم يستطيعون المشي والتكلم والسماع بشكل طبيعي.