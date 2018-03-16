دراسة.. الإدمان على التدخين بين "الشك واليقين"

فتحت الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية، الخميس، الباب أمام تخفيف محتوى #النيكوتين في #السجائر لخفض قدرتها على التسبب بإدمان.

وقالت وكالة "أف دي آيه" إنها ستستشير الرأي العام وستبدأ "بدرس معيار لخفض النيكوتين في السجائر إلى مستويات تخلف مستوى متدنياً جداً من #الإدمان أو لا تخلف أي إدمان".

ورغم عقود من الحملات لمكافحة التدخين، يموت نحو نصف مليون شخص سنوياً في الولايات المتحدة من جراء التدخين الذي يكلف حوالي 300 مليار دولار سنوياً على صعيد الخدمات الصحية والنقص في الإنتاجية، وفق ما تفيد الوكالة نفسها.

وتوقعت دراسة نشرت في "نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين" أن يتراجع عدد المدخنين بخمسة ملايين شخص في حال خفض نسبة النيكوتين إلى مستوى لا يسبب إدماناً، اعتباراً من السنة الأولى من تطبيق القرار.

وفي غضون خمس سنوات، قد يقلع ثمانية ملايين شخص عن التدخين. وبحلول العام 2060 قد تتراجع نسبة التدخين في الولايات المتحدة من 15% راهناً إلى 1.4%.

وقد يؤدي ذلك إلى إنقاذ أرواح 8.5 مليون شخص بحلول نهاية القرن الحالي.

وأعرب مسؤولو شركات صناعة السجائر الرئيسية في الولايات المتحدة عن اهتمامهم باقتراح الوكالة الأميركية وتعهدوا العمل بالتعاون الوثيق معها في هذه العملية التي ستمتد على سنوات عدة.

كما اعتبرت "الحملة من أجل أطفال من دون تبغ" أن خطة الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية "جريئة" ودعتها إلى التحرك سريعاً وتحديد المهل.