هذه أسباب زيادة أوزان المتزوجين!

أظهرت دراسة طبية حديثة أن الأشخاص المتزوجين أكثر قابلية وعرضة لزيادة الوزن من أولئك الذين لا يرتبطون بأية علاقات عاطفية.

وخلصت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة "كوينز لاند" في #أستراليا إلى هذه النتائج بعد أن قاموا بفحص وتقييم أكثر من 15 ألف شخص بالغ، نحو ثلاثة أرباعهم يرتبطون بعلاقات عاطفية.

ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها جريدة "اندبندنت" البريطانية واطلعت عليها "العربية.نت" أن ثمة ارتباطا وثيقا بين العلاقة العاطفية أو الزواج وبين القدرة على الالتزام بنظام غذائي ونظام حياة صحي، كما انتهت إلى أن المتزوجين أقل قدرة على الالتزام بالنظام الصحي ويعانون أكثر من غيرهم من الوزن الزائد بينما الشخص الأعزب أكثر قدرة على تخفيف الوزن.

وقال الباحثون إن متوسط أعمار المشاركين في الدراسة بلغ 52 عاماً، وإن نحو نصفهم من الرجال والنصف الآخر من النساء، فيما لم يجد الباحثون فرقاً في التأثير بين الرجال والنساء، ما يعني أن الأمر ينطبق على كلا الجنسين.

واستدعى الباحثون البيانات الخاصة بهذه الـ15 ألف حالة ودرسوا هذه البيانات الخاصة بهم خلال الفترة من العام 2005 وحتى العام 2014، أي طيلة تسعة سنوات.

وقال رئيس فريق البحث ستيفاني سكوبي إنه تبين بأن الأزواج يستهلكون كميات أكبر من الفواكه والخضار ويتناولون كميات أكبر من المشروبات الكحولية كما يأكلون وجبات سريعة أكثر من غيرهم، في الوقت الذي يتجنبون فيه التدخين. وتبعاً لذلك فقد وجد الباحثون أن مؤشرات كتلة الجسم لدى المتزوجين تظل أكبر من الأفراد غير المرتبطين بعلاقات عاطفية.

كما أشار سكوبي إلى عدد من العوامل التي تعزز العرضة للسمنة والوزن الزائد عند المتزوجين، ومن بين هذه العوامل إنجاب الأطفال وكذلك الاسترخاء والراحة وقلة الشعور بالضغط، وكذلك عدم الشعور بالحاجة لأن يكونوا أكثر جاذبية وأن يتمتعوا بمظهر جميل.

يشار إلى أن السُمنة تسبب العديد من الأمراض والمشاكل الصحية من بينها السكري والضغط وتجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب وتصلب الشرايين، وهي جميعاً أمراض قد تؤدي إلى الوفاة.