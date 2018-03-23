مفاجأة: السمنة سبب رئيس للسرطان وأخطر من التدخين

قال #باحثون بريطانيون إن #السمنة أصبحت السبب الرئيس لعدد كبير من الإصابات بـ #مرض_السرطان، وقالوا إنها في #بريطانيا على سبيل المثال تتفوق على #التدخين في حجم تسببها بالمرض، وهو ما يشكل مفاجأة للكثيرين، حيث يسود الاعتقاد أن الوزن الزائد يرتبط بأمراض أخرى مثل #السكري والضغط وتصلب الشرايين فقط.

ووجد الباحثون أن 23 ألف حالة إصابة بالسرطان يتم تسجيلها في #بريطانيا سنوياً يكون السبب الرئيس وراءها هو السمنة أو الوزن الزائد، وهو عدد أكبر من تلك الاصابات بالمرض التي تنتج عن التدخين.

وبحسب البيانات التي توصل لها الباحثون البريطانيون والتي تعتبر الأكثر تفصيلا ووضوحاً، ونشرتها جريدة "التايمز" البريطانية واطلعت عليها "العربية.نت"، فإن نحو "ثلث حالات الإصابة بمرض السرطان تنتج عن الحياة غير الصحية، كما أن حالة واحدة من بين كل 16 إصابة تكون السمنة أو الوزن الزائد هي السبب الرئيس فيها".

وتقول البيانات التي نشرها مركز بحوث السرطان في بريطانيا، إنه من الممكن تجنب تسجيل 2500 إصابة بمرض السرطان أسبوعياً لو اتبع الناس حياة صحية صحيحة، وبشكل خاص لو تجنبوا التدخين وشرب الكحول والنظام الغذائي السيئ وبعض العادات السيئة التي تؤدي إلى السمنة والوزن الزائد.

وبحسب المركز فإن التدخين لا يزال حتى اللحظة هو السبب الرئيس للإصابة بأمراض السرطان، حيث إنه يتسبب بما نسبته 15.1% من الحالات، بحسب تقدير الأطباء، بينما تقف السمنة في المركز الثاني وتتحمل 6.3% من الحالات، لكن الباحثين يقولون إن أعداد المصابين بسبب التدخين في تناقص وأعدادهم بسبب السمنة في ازدياد، وذلك بسبب أن أعداداً متزايدة من الناس يُقلعون عن التدخين حفاظاً على صحتهم العامة.

يشار إلى أن بريطانيا سجلت في العام 2015 نحو 360 ألف حالة إصابة بمرض السرطان، فيما يقول الباحثون إن هذه الإصابات كان من الممكن تجنبها لو اتبع الناس نظام حياة صحيا وتجنبوا العوامل المسببة للمرض.