الحمية الغذائية التي تقيك من أمراض القلب!

توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع حمية 5-2 التي يتم فيها خفض كمية #السعرات_الحرارية لمدة يومين فقط أسبوعياً، يساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون في جامعة سري البريطانية أن تخفيض كمية السعرات الحرارية بهذه الطريقة له تأثير فعال جداً، حيث يسرع من عملية الأيض في الجسم، كما أن الأشخاص الذين اتبعوا حمية 5-2 تمكنوا من إزالة الدهون الضارة من دمائهم بسرعة أكبر بعد كل وجبة، من أولئك الذين يتبعون حمية غذائية محدودة السعرات الحرارية.

وقال الباحثون وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هذه الحمية تعتمد على تناول الطعام بشكل طبيعي لمدة 5 أيام، ومن ثم تخفيض كمية السعرات الحرارية بشكل حاد لمدة يومين فقط، بمعدل 600 سعرة حرارية لكل يوم، من خلال تناول الحساء والمشروبات منخفضة السعرات فقط.

وخلال الدراسة تتبع الباحثون حالة 15 شخصاً يعانون من #السمنة المفرطة ويتبعون نظام 5-2 الغذائي، وقارنوهم مع 12 شخصاً يعانون من السمنة المفرطة ويتبعون الحميات منخفضة السعرات الحرارية، والتي تقيد السيدات باستهلاك 1400 سعرة حرارية في اليوم والرجال بـ1900.

بعد المتابعة، تبين أن أصحاب حمية 5-2 فقدوا 5% من أوزانهم خلال 59 يوماً، بينما أصحاب الحمية التقليدية فقدوا نفس النسبة في 73 يوماً.

كما تبين انخفاض كمية الدهون الثلاثية المتبقية في مجرى الدم بعد تناول وجبات الطعام لدى أصحاب حمية 5-2، فضلاً عن انخفاض #ضغط_الدم لديهم بمعدل 9% على مدار التجربة، مقابل نسبة 2% لمتبعي الحميات التقليدية.

من جانبها، أوضحت الباحثة الدكتورة رونا أنطوني أنه رغم فعالية هذا #النظام_الغذائي الصحية إلا أنه بالتجربة العملية قد يكون غير ملائم لبعض الناس ممن لا يتحملون الحميات القاسية.

وأشارت أنطوني إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات لتأكيد نتائج هذه الدراسة واعتماد حمية 5-2 كوسيلة فعالة وآمنة للوقاية من أمراض #القلب والأوعية الدموية.