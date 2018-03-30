هذا هو سرّ الصوت الصادر عن "طقطقة" الأصابع

توصّل باحثون في دراسة علمية حديثة لمعرفة سر الصوت الذي يصدر لدى "طقطقة" الأصابع، مظهرين أن سببه انفجار فقاعات مجهرية في السائل الموجود في المفاصل.

للتوصل لهذه الخلاصات، استند الباحثون الفرنسيون والأميركيون إلى نماذج رياضية.

والفرضية التي طرحوها ليست جديدة، وهي ظهرت لأول مرة قبل 70 عاماً ثم شككت بها دراسات لاحقة، إلا أن الجديد في خلاصات الدراسة الأخيرة أن انفجار فقاعة واحدة يكفي لإصدار هذا الصوت، بحسب عبد الله بركات الباحث في الكلية التقنية في باريس.

وكانت دراسة أجريت في العام 2015 تحدثت عن أن صوت "القرقعة" يأتي من تشكّل الفقاعات وليس من انفجارها.

وقال بركات: "ركّزنا على هذه المسألة من وجهة نظر رياضية، لأن كلّ الأبحاث السابقة كانت تعتمد على المراقبة".

وأضاف: "حاولنا بذلك أن نبني نموذجاً رياضياً لوصف ظاهرة فيزيائية".

وخلص الباحثون في الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس" إلى أن انفجار الفقاعات الصغيرة هو المسؤول عن إصدار صوت "القرقعة" لدى "طقطقة" الأصابع، وليس تشكّلها.

ولا تسبب هذه الممارسة التهاب المفاصل، بخلاف الاعتقاد السائد.