5 فوائد غير متوقعة للشوكولا.. منها تنظيم ضغط الدم

خلص تقرير صحي إلى أن الشوكولا تمنح آكليها فوائد صحية أكثر من الأضرار، وذلك خلافاً للاعتقاد السائد في أوساط أغلب الناس الذين يحاولون تجنب تناول الشوكولا على اعتبار أنها تساعد على السمنة وتحتوي على كميات كبيرة من السكر وتؤدي إلى الكثير من الأضرار الصحية.

وسرد التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية خمسة فوائد لا يتوقعها الناس للشوكولا، إلا أن التقرير شدد على أن "الشوكولا الغامقة" أو السوداء أو ما يُسمى (dark chocolate) تظل أفضل صحياً بكثير من الشوكولا بالحليب والتي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون وتعتبر فوائدها أقل من أضرارها.

ورغم ذلك فإن التقرير يؤكد بأنه حتى الشوكولا بالحليب تتضمن العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وإن كانت الغامقة تحتوي على ما بين ضعفين الى أربعة أضعاف مضادات الأكسدة المفيدة للجسم، كما أن الغامقة تحتوي على العديد من المعادن ذات الصفات المهمة والمفيدة صحياً، كما أن الغامقة تحتوي على كميات أقل بكثير من السكر، حيث أن كل 25 غراماً من الشوكولا بالحليب تتضمن كمية إضافية من السكر تعادل ملعقتان ونصف الملعقة.

وينصح خبراء التغذية بتناول كمية لا تزيد عن 30 غراماً من الشوكولا الداكنة يومياً من أجل الحصول على الحد الأعلى من الفوائد الصحية لها.

أما الفوائد الصحية الخمسة التي لا يتوقعها الناس للشوكولا، وهي فوائد تتركز بطبيعة الحال في الشوكولا الغامقة وليس الشوكولا بالحليب، فهي كما يلي:

أولاً: تغذي البشرة. حيث أظهرت أحدث الدراسات الطبية أن الشوكولا الداكنة مفيدة جداً للبشرة بسبب أن الكاكاو يحتوي على مادة "الفلافون" وهي مادة تساعد على ترطيب البشرة وإبقائها ناعمة وحيوية، وتعزز من تدفق الدماء في الجسم بما يجعل البشرة تبدو أكثر شباباً.

ثانياً: الشوكولا غنية بالمعادن. ويكفي الإشارة إلى أن تناول 100 غرام فقط من الشوكولا يومياً يحتوي على 67% من حاجة الجسم اليومية للحديد. كما أن الشوكولا تحتوي على المعادن اللازمة لتنظيم ضغط الدم.

ثالثاً: تعزيز الذكاء والقدرة على التفكير. حيث أثبتت الدراسات بأن الشوكولا تعزز من المزاج العام للإنسان، كما أنها تحتوي على مواد تؤدي إلى تنشيط الدماغ والتفكير.

رابعاً: تحسين صحة القلب. حيث أظهرت دراسات حديثة أن الشوكولا الداكنة تؤدي الى الحفاظ على الشرايين وتبقيها صحية وبشكل غير متوقع، وهو ما يؤدي الى الحفاظ على القلب وصحته في الجسم.

خامساً: خفض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. فقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة بأن الكاكاو يخفض من مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم، بينما يرفع من مستوى الدهون الجيدة، بما يؤدي إلى خفض مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية والجلطات، وبحسب إحدى الدراسات فإن التناول الدوري للشوكولا يُخفض من خطر الإصابة بهذه النوبات بنسبة تصل إلى 17%.