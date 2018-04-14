10 طرق تساعدك على الاسترخاء من إجهاد العمل

بعد يوم عمل شاق، يحلم كل شخص بالعودة إلى المنزل لينعم بالراحة والاسترخاء والتخلص من ضغوط العمل، لكن هذا الأمر قد لا ينطبق على الجميع وخاصة السيدات، حيث تنتظرهن أعباء جديدة بالمنزل كالطهي والتنظيف والعناية بالأطفال.

ويؤثر العمل المتواصل لساعات طويلة يومياً على الشخص جسدياً وذهنياً، حيث يستخدم الجسم طاقة إضافية لإكمال العمل، الأمر الذي يؤثر سلباً على الصحة العامة على المدى الطويل.

ولمساعدة الجسم على تجديد نشاطه بعد يوم عمل شاق، إليكم 10 طرق للاسترخاء في المنزل، حسب ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

1- عدم التفكير في العمل

يعد التوقف عن التفكير في أعباء العمل ومشاكله أولى خطوات الاسترخاء في المنزل بعد يوم عمل طويل.

2- ممارسة الرياضة

تساعد التمارين الرياضة وخاصة التي تعتمد على إطالة العضلات، في التخلص من الإجهاد الذي يؤدي إلى تشنج تلك العضلات محدثاً ألما شديدا.

ومن أبسط هذه التمارين، الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين ووضع اليدين على القفص الصدري والتنفس بعمق ومن ثم طرد النفس ببطء، وتكرار هذا لدقائق قليلة.

3- أخذ حمام دافئ

يساعد الحمام الدافئ على الاسترخاء والتخلص نهائياً من الإجهاد والتوتر وتصفية الذهن من أي مشكلات عقب يوم عمل طويل، فالحرارة الدافئة تساعد في تخفيف الآلام العضلية وتحسن من الدورة الدموية وتخفف من الإصابة بتصلب الشرايين وتخفف من التشنجات العضلية. وإذا كان لديك حوض استحمام فعليك بالمكوث في الماء الدافئ مع إضافة القليل من ملح إبسوم أو الملح الإنجليزي للماء للتخلص تماماً من أي شعور بالإجهاد.

4- ترطيب الجسم

أثناء العمل يميل بعض الناس إلى شرب كمية أقل من الماء، وهذا يسبب لهم الجفاف الذي يرفع من معدل التوتر، لذا ينصح بشرب الكثير من الماء بمجرد دخول المنزل، لأنه يخفف التوتر ويحافظ على رطوبة الجسم الضرورية.

5- التخيل

يعد التخيل وسيلة رائعة للاسترخاء، كل ما عليك هو أن تغمض عينيك وتتخيل بعض الأفكار الإيجابية والتي تطرد بدورها الأفكار السلبية. وعلى سبيل المثال، فاستحضار مشهد البحر والطبيعة الخلابة أو التلال والخضرة الجميلة، سوف يساعدك على الاسترخاء بعد يوم حافل.

6- الاستماع للموسيقى الجيدة

تتمتع الموسيقى بقوة شفاء مذهلة، فلديها قدرة تخلصك من التوتر والقلق والإجهاد، لذا ينصح بالاستماع إلى موسيقاك المفضلة بعد يوم عمل طويل.

7- التأمل

بعد يوم مرهق، يعد التأمل من أفضل وسائل إزالة التوتر والقلق. كل ما عليك هو أن تغمض عينيك، تأخذ أنفاساً عميقة متعددة وتركز على الأفكار المبهجة، وستشعر باسترخاء تام بعدها.

8- التدليك

يعد تدليك الظهر أو الماساج من أفضل الوسائل للقضاء على التوتر والإجهاد الناجمين عن الجلوس لفترات طويلة على الكرسي أثناء ساعات العمل مع التعرض لضغط العمل.

9- القراءة

أشارت الأبحاث إلى أن القراءة تعد وسيلة فعالة للتحرر من التوتر والإجهاد، وذلك لأن عقل الإنسان ينشغل بالتركيز على القراءة مما يخفف التوتر على العضلات والقلب.

10- النوم الجيد

يعد النوم الجيد لعدد ساعات كافية أمراً مهماً لاستعادة طاقتك ونشاطك. ولتنعم بذلك، عليك بالتخلي عن هاتفك المحمول قبل النوم وعدم مشاهدة ما يوترك في التلفزيون.