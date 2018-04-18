النشاط الجسدي أفضل من الفيتامين لتجنب السقوط عند الكبار

أظهرت توصيات طبية نشرت في الولايات المتحدة أن النشاط الجسدي أكثر فعالية من مكملات "الفيتامين دي"، لتجنب #السقطات في صفوف المسنين وهي السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بإصابة لمن هم فوق سن الـ65.

وحدّثت مجموعة العمل حول خدمات الوقاية في الولايات المتحدة آخر التوصيات في هذا المجال، والتي تعود إلى العام 2012 عندما كان المجلس الاستشاري الطبي المستقل يوصي #المسنين بتناول "الفيتامين دي" لتجنب السقطات.

إلا أن مجموعة العمل هذه أشارت إلى أن التجارب السريرية التي أجريت "لم تظهر أي منافع" لتناول #الفيتامين_دي للوقاية من السقطات لدى المسنين وخفض احتمال الإصابة بكسور، إلا إذا كان الشخص يعاني من نقص في هذا الفيتامين أو من ضعف في كثافة العظام.

وشجعت هذه الهيئة على ممارسة #النشاط_الجسدي على ما جاء في التوصيات الجديدة التي نشرت في مجلة "جورنال أوف ذي أميريكن ميديكال اسوسييشن" (جاما). وأشارت حتى إلى وجود احتمال بالإصابة بحصى في الكليتين بسبب تناول #مكملات_الفيتامين دي.

وأضافت أن النشاط الجسدي يجب أن يشمل "جلسات فردية تخضع لمتابعة وجلسات جماعية فضلاً عن علاج فيزيائي".

وتظهر آخر الأرقام أن نحو 29% من الأميركيين فوق سن الـ65 يؤكدون أنهم تعرضوا لسقطات في 2014. وتشير المعلومات المنشورة في مجلة "جاما" إلى أن نحو 38% منهم "احتاج إلى علاج طبي واضطر الى إلحد من نشاطه ليوم واحد على الأقل".

وتوفي نحو 33 ألف شخص في الولايات المتحدة إثر سقطة في العام 2015.

وممارسة النشاط الجسدي يخفض أيضا من احتمال الإصابة بمشاكل قلبية-وعائية وجلطات وبالسكري من نوع الثاني والخرف والسرطان، على ما جاء في افتتاحية رافقت هذه التوصيات الجديدة.