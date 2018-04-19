نقص هرمون الذكورة يهدد الرجال بالأمراض المزمنة

أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن انخفاض مستويات #هرمون _التستوستيرون أو هرمون الذكورة عند الرجال مؤشر على خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة وعلى رأسها القلب والسكري.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب جامعة ميشيغان الأميركية، ونشروا نتائجها، اليوم الخميس، في دورية (Scientific Reports) العلمية.

ويعتبر هرمون التستوستيرون أفضل صديق للرجل، حيث يزيد من حجم العضلات والقوة البدنية لديه، ومع ذلك يصاب بعض الرجال بفقر مستويات هذا الهرمون الهام، ويحدث ذلك أحيانًا في سن مبكرة مثل فترة الثلاثين من العمر.

وقد ربطت دراسات سابقة ببين انخفاض هرمون الذكورة وخطر الإصابة بضعف الصحة الجنسية، وانخفاض كتلة العضلات، وانتشار الأورام السرطانية.

لكن الدراسة الجديدة، كشفت أن نقص هذه الهرمون لدى الرجال مرتبط بالإصابة بالأمراض المزمنة، حتى بين الرجال الذين تبلغ أعمارهم أقل من 40 سنة.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون 2399 من الرجال، الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا، عبر قياس مستويات هرمون #التستوستيرون.

وأجرى الفريق فحوصات للمشاركين، لاكتشاف مدى انتشار 9 أمراض مزمنة مرتبطة بالسمنة، وهي السكري من النوع الثاني، والتهاب المفاصل، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، والأمراض الرئوية، وارتفاع الدهون الثلاثية، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب السريري.

ووجد الباحثون أن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون كان مرتبطًا بتعدد الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة، لدى جميع الفئات العمرية (شباب، متوسطي العمر، وكبار السن) المشاركة في الدراسة، مقارنة مع من لديهم نسب مرتفعة من هرمون الذكورة.

وقال الدكتور مارك بيترسون، قائد فريق البحث: إذا نظرنا إلى نتائج الدراسة، نجد أنه بات واضحًا مع مرور الوقت أن الأمراض المزمنة في ازدياد بين كبار السن من الذكور وعن أسباب انخفاض هرمون الذكورة، أضاف: نتيجة للبدانة وعدم النشاط البدني يعاني الرجال من انخفاض نسب هرمون التستوستيرون حتى بين الأعمار الأصغر سنًا وأوضح بيترسون: قد لا يكون الكثير من #الرجال على دراية بعوامل خطر نقص التستوستيرون بسبب نمط حياتهم الحالي، لكن عليهم أن يعلموا أن المستويات المنخفضة من هذا الهرمون تسهم في انخفاض صامت للصحة العامة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وحددت الأبحاث العلمية بعض الأطعمة التي يمكنها أن تزيد من #هرمون_الذكورة وهي الكرفس والأفوكادو والموز والمكسرات واللحوم الحمراء.