شامة اصطناعية تحذرك من الإصابة بالسرطان

طوّر باحثون سويسريون طريقة لإنتاج #شامة_اصطناعية تعمل بمثابة مؤشر لأنواع السرطانات الأربعة الأكثر شيوعاً في وقتنا الحاضر وهم: سرطان البروستات والرئة والقولون والثدي.

وتتيح #الشامة الاصطناعية، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، اكتشاف العلامات التحذيرية لتلك السرطانات في وقت أبكر من طرق التشخيص التقليدية، حيث تتضمن شبكة من المورثات والخلايا البشرية، وتعمل على مراقبة مستوى الكالسيوم في دم الشخص بعد زرعها.

ويعد قياس نسبة الكالسيوم مؤشراً هاماً لتشخيص #السرطان، لأن نمو الورم في الجسم يسبب ارتفاعا في مستوى الكالسيوم، ويؤدي هذا الارتفاع لفترة طويلة إلى تنشيط خلايا الشامة لإنتاج الميلانين، وهو الصبغة الطبيعية التي تمنح الجلد البشري لونه.

ويسبب ارتفاع مستوى الميلانين في الشامة المزروعة تحت الجلد إلى تحول بقعة من الجلد فوقها إلى اللون البني وبالتالي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة. وحين يلاحظ الشخص ظهور الشامة الاصطناعية، يعلم حينها أن عليه زيارة الطبيب.

ولا يعد الكشف المبكر عن هذه الأنواع من السرطانات القاتلة بزيادة فرص البقاء على قيد الحياة فقط، وإنما بخفض تكلفة العلاج أيضاً.

وإليكم فيما يلي نبذة مختصرة عن أكثر أنواع السرطانات شيوعاً وأعراضها والأنظمة الغذائية الملائمة لها.

1- سرطان القولون

يطلق على هذا النوع من السرطان اسم سرطان القولون أو المستقيم حيث يصيب الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة. وفي أغلب الحالات، يبدأ #سرطان_القولون ككتلة صغيرة من الخلايا غير السرطانية تدعى البوليبات، وبعد فترة من الزمن تتحول هذه البوليبات إلى كتل سرطانية متواجدة في القولون.

ويعتبر الكالسيوم وفيتامين D أهم المغذيات التي تساعد في مكافحة سرطان القولون، ومن أهم مصادرهما الحليب والجبن والخضراوات الورقية الخضراء الداكنة.

وأعراض سرطان القولون هي:

- التغير في عادات الأمعاء، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك.

- الدم في البراز.

- عدم الراحة في البطن مثل تقلصات الأمعاء لفترة مستمرة.

- الضعف والوهن.

- فقدان الوزن غير المبرر.

2- سرطان الثدي

يعد #سرطان_الثدي النوع الأكثر شيوعا بين النساء، وهو نوع من السرطان يتشكل في خلايا الثدي.

وتُنصح المصابات بهذا النوع من السرطان أو المهددات به ممن لديهن تاريخ وراثي، باتباع نظام غذائي متوازن، يتضمن البروتينات الخالية من الدهون، والبقول مثل الفول والعدس، والمكسرات والحبوب الكاملة، والفواكه والخضراوات، بالإضافة للدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

ومن أعراض سرطان الثدي:

- تورم في أنسجة الثدي.

- التغير في حجم أو شكل أو مظهر الثدي.

- تقشر في المنطقة الداكنة المحيطة بالحلمة.

3- سرطان الرئة

سرطان الرئة هو أكثر أنواع السرطان فتكا بالبشر، وهو عبارة عن نمو لا يمكن السيطرة عليه للخلايا الشاذة بالرئة ويصيب عادة الرئتين معاً.

ويساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الفواكه مثل التوت والكرز والطماطم، والخضراوات مثل الفلفل الأخضر في منع #سرطان_الرئة.

ومن أعراض سرطان الرئة:

- السعال المستمر غير القابل للعلاج.

- السعال المصحوب بخروج دم.

- ألم في الصدر.

- فقدان الوزن أو فقدان الشهية.

- الشعور بالضعف والتعب.

- ضيق في التنفس.

4- سرطان البروستات

البروستات هي غدة صغيرة تقع تحت المثانة عند الرجال، وعند إصابتها بالسرطان فمن المرجح أن ينمو بها المرض ببطء، وهذا هو السبب الذي يجعل الرجال يصابون بسرطان البروستات في مرحلة متأخرة من العمر.

ويعد #سرطان_البروستات هو السبب الثاني لجميع الوفيات المرتبطة بالسرطان بين الرجال الأميركيين، وذلك وفق "مؤسسة أمراض المسالك البولية".

وينصح الرجال المصابون بهذا النوع من السرطان أو المهددون به بالابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان الغنية بالدهون، حيث وجدت دراسة حديثة أجريت في عام 2017 أن سرطان البروستات مرتبط باستهلاك الحليب عالي الدسم.

ومن أعراض سرطان البروستات:

- الرغبة في التبول بشكل متكرر.

- صعوبة في كبح التبول.

- ضعف تدفق البول أو توقفه.

- إحساس بحرق أثناء التبول.

- الشعور بضغط أو ألم في المستقيم.