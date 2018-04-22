5 عادات مدمرة لدماغك.. منها "العاطفي"

عدد علماء يابانيون 5 عادات يقوم بها الإنسان المعاصر، تؤدي إلى ضرر كبير بخلايا الدماغ لا يمكن إصلاحه.

وتضمنت القائمة التي سطرها العلماء عادات تسبب خللا بوظيفة الخلايا العصبية التي تعمل على ضمان جودة الوظائف المعرفية. وفق صحيفة ZIV.ru الإلكترونية.

وأتت قلة شرب الماء في طليعة القائمة، حيث يشكل الماء 3 أرباع #دماغ_الإنسان، أي أن الجفاف بالنسبة له أحد أنواع التعذيب. لذلك، حين يشعر الجسم بالعطش، فإنه يبعث بكل المخزون المائي إلى الدماغ.

أما المخدرات فهي مواد تسبب اضطراب العمل الطبيعي لخلايا الدماغ. وفي الحالات الحرجة، قد يسبب هذا رفض الخلايا القيام بوظائفها.

ويعرض التدخين #خلايا_الدماغ لهجمات عنيفة من جانب كريات الدم البيضاء، وعندما تكون هذه الخلايا ضعيفة فإنها تتلف.

وبخصوص #قلة_النوم، أكد الباحثون أنها تؤدي إلى تلف الخلايا العصبية.

وشدد الباحثون أيضا على أن #التوتر_العاطفي يشكل خطورة على وحدة خلايا الدماغ، إذ إنه يحفز الاضطرابات العصبية النفسية، التي تنتج عنها عمليات مدمرة تشمل مجمل أجزاء الدماغ.