اكتشاف عشرات الجينات المساهمة في الإصابة بالاكتئاب

اكتُشف 30 جينا جديدا تساهم في الإصابة بـ #الاكتئاب الحاد ما يرفع بثلاث مرات عدد الجينات المعروفة بدورها في التسبب بهذا المرض على ما جاء في دراسة شملت حوالي نصف مليون شخص.

وتشمل هذه الجينات اضطرابات نفسية أخرى مثل انفصام الشخصية على ما أفادت مجموعة ضمت نحو 250 عالما نشرت أعمالهم في مجلة "نيتشر جنيتيكس" المتخصصة.

ورأى باتريك سوليفان مدير مركز المجين النفسي في جامعة كارولينا الشمالية وأحد المشرفين على الدراسة "هذا الاكتشاف يغير المعطيات".

وقد تساهم هذه النتائج في وضع أدوية جديدة وأشكال أخرى من العلاجات على ما قالت المجلة.

ويحمل كل شخص تحولات جينية قد تعرضه للاكتئاب فيما يشكل الوزن الزائد والبدانة عوامل خطر أيضا.

العلاقة بين العوامل الجينية وغير الجينية الكامنة وراء الاكتئاب تتفاوت بين شخص وآخر إلا أنه عائد في غالبية الحالات إلى مزيج من الاثنين.

ودرست المجموعة بيانات شملت أكثر من 125 ألف شخص يعانون من الاكتئاب وقارنوا بصمتهم الجينية مع 344 ألف شخص لا يظهر عليهم أي مؤشر لهذا المرض.

ويعاني نحو 14 % من البالغين في العالم مراحل اكتئاب حاد يساهم على المدى الطويل في التسبّب بإعاقة، على ما تفيد منظمة الصحة العالمية. ونصف المرضى المشخصين يتفاعلون مع العلاجات المتوافرة.

وينبغي إجراء أبحاث إضافية لتوضيح العلاقة بين العوامل الجينية والضغط البيئي المؤدية إلى ارتفاع احتمال الإصابة بالاكتئاب.