منظمة الصحة: الإيبولا يتفشى في الكونغو

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في كينشاسا عاصمة الكونغو اليوم الخميس إن تقارير وردت عن حالات من الحمى النزفية في منطقة بالكونغو تشهد تفشي وباء الإيبولا منذ ديسمبر/كانون الأول وإن أول حالات وفاة سجلت في يناير/كانون الثاني.

وقالت وزارة الصحة يوم الثلاثاء إن 17 شخصا على الأقل توفوا في منطقة بشمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يؤكد مسؤولون في

مجال الصحة الآن تفشي الإيبولا.

وقال يوجين كابامبي المتحدث باسم المنظمة في الكونجو لرويترز "وفقا لمعلوماتنا الأولية فقد جرى الإبلاغ عن الحالات منذ ديسمبر ووردت تقارير عن أول حالات الوفاة في يناير لكن لم يتم بعد تحديد صلة بين الوفيات والوباء".