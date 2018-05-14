احذروا.. الوجبات السريعة تقلل خصوبة النساء

خلصت دراسة طبية حديثة إلى أن تناول الوجبات السريعة من قبل السيدات يؤثر سلباً على خصوبتهن ويقلل من فرص الحمل لديهن، وهذه هي المرة الأولى التي يتوصل فيه الأطباء إلى هذا الارتباط على الرغم من التحذير الطبي الدائم للرجال والنساء على حدٍ سواء من تناول الوجبات السريعة.

وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "نيوزويك" الأميركية، واطلعت عليها "العربية.نت"، فإن ممرضات متخصصات أجروا مقابلات مع أكثر من 5600 امرأة ممن لم ينجبن أي أطفال من قبل، وتوزعت هؤلاء النساء اللواتي تمت مقابلتهن على عدة دول من بينها بريطانيا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا، وتم الحصول على المعلومات اللازمة منهن من أجل التوصل الى الارتباط بين الإنجاب والخصوبة من جهة وبين تناول الوجبات السريعة من جهة أخرى.

وأجريت الدراسة خلال الفترة من العام 2004 وحتى العام 2011، أما النساء اللواتي تمت مقابلتهن فمن بينهن 92% نساء تم تصنيفهن على أنهن طبيعيات ولسنَ بحاجة لعلاج من أجل العقم أو لتنشيط الخصوبة، فيما كان 8% من النساء يعانين من العقم، وتم تعريف من تعاني العقم من قبل من أجروا الدراسة بأنها "التي تحتاج لعلاج يستمر عاماً أو أكثر من أجل الحمل".

وسألت الممرضات العديد من الأسئلة للنساء اللواتي خضعن للدراسة من بينها عما إذا كن يتناولن الوجبات السريعة بانتظام، وكم تردد تناولهن لهذه الوجبات، وما إذا كنَّ يتناولن الفواكه والسمك والخضراوات.

ووضع القائمون على الدراسة ضمن الوجبات السريعة: ساندويشات البرغر، والبيتزا، والدجاج المقلي، والبطاطس المقلية التي يتم بيعها في مطاعم الوجبات السريعة، فيما تم استثناء الوجبات السريعة المنزلية مثل العشاء الخفيف الذي يتناوله الكثيرون عند مشاهدة التلفاز في المساء.

ووجد الباحثون أن السيدات اللواتي يتناولن الفواكه مرة واحدة إلى ثلاث مرات فقط في الشهر احتجن لوقت أطول بنحو أسبوعين من أجل إتمام الحمل، مقارنة بأولئك السيدات اللواتي يتناولن الفواكه بشكل يومي.

كما وجد الباحثون أن السيدات اللواتي يتناولن وجبات سريعة بواقع أربع مرات أو أكثر في الأسبوع فإن الحمل لديهن يتأخر بما متوسطه شهر كامل مقارنة مع النساء اللواتي لا يتناولن الوجبات السريعة أو نادراً ما يأكلونها.

وخلص الباحثون تبعاً لذلك إلى أن تناول الوجبات السريعة من قبل السيدات يقلل من نسب الخصوبة لديهن، أما التقليل من هذه الوجبات والإكثار من الفواكه الطازجة فهو يزيد من الخصوبة ويرفع من احتمالات الحمل لدى النساء الراغبات بذلك.