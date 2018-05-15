الصحة العالمية تطلق خطة عالمية لمنع الدهون غير المشبعة

أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة خطة لمساعدة الدول على إزالة الدهون غير المشبعة (الزيوت النباتية المهدرجة) من سلسلة الغذاء عالميا في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته، الاثنين، إن منع الدهون غير المشبعة أمر ضروري لتقليل نسب الوفيات حول العالم.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن تناول الدهون غير المشبعة - الموجودة بشكل شائع في الأطعمة المصنعة والمعلبة - يؤدي إلى وفاة ما يزيد على 500 ألف شخص جراء الاصابة بأمراض القلب كل عام.

وقال تدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي في جنيف اليوم الاثنين: "إنها على مستوى الأزمة، وهي إحدى الجبهات الرئيسية في معركتنا الآن".

يرى المسؤولون أن القضاء على استخدام الدهون غير المشبعة أمر ممكن تحقيقه في غضون خمس سنوات لأن الجهود تبذل بالفعل وبشكل جيد في عدد كبير من الدول.

حققت الدنمارك الهدف منذ خمسة عشر عاماً، ومنذ ذلك الحين تعمل الولايات المتحدة وأكثر من أربعين دولة أخرى مرتفعة الدخل على التخلص من المواد المضافة المسببة لانسداد شرايين القلب من سلاسل التغذية.

وقال الدكتور فرانسيسكو برانكا مدير إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تدفع الدول متوسطة ومنخفضة الدخل الآن لخوض المعركة.

الدهون الصناعية غير المشبعة مواد غير صحية تنتج عند إضافة عنصر الهيدروجين للزيوت النباتية كي تتحول لمادة صلبة كما هو الحال في السمن النباتي (المارجرين) والزبد النباتي.

يقول خبراء الصحة إن تلك المواد يمكن استبدالها بزيت الكانولا- صنف من بذور اللفت أو الخردل أو الكرنب- أو منتجات أخرى.

هناك أيضا دهون غير مشبعة تظهر بشكل طبيعي في بعض اللحوم ومنتجات الألبان.