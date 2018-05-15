لبشرة خالية من حب الشباب... اتبعوا هذه الحمية!

يعتقد كثير من الناس أن ظهور #حب_الشباب يتعلق بمشكلة في الكبد أو المعدة، لكن الحقيقة هي أن هذه المشكلة الجلدية الشائعة يمكن أن تظهر في العشرينات أو الثلاثينيات أو الأربعينات من العمر، ولا علاقة لها مطلقا بالكبد أو مشاكل المعدة، فالعديد من العوامل كالهرمونات، ونظام العناية بالبشرة، وغيرها يمكن أن تكون السبب وراء هذه الحبوب غير المرغوب فيها.

وبالنسبة للأطعمة فإن الكربوهيدرات هي أسوأ عدو لحبوب الشباب، فالإفراط في تناول الكربوهيدرات يحفز إنتاج هرمون يسمى عامل نمو الأنسولين 1، وتسبب أيضًا مشاكل في مستويات هرمون التستوستيرون في مجرى الدم، ويؤدي الجمع بين الاثنين إلى تحفيز الغدد الدهنية ويميل أيضا إلى جعل الجلد كثيفا مما يسبب انسدادا في المسام، ومن ثم يتكون حب الشباب، على حد قول خبيرة التغذية ميلاني ماكجريس في تصريح لصحيفة "ديلي ميل".

ونصحت ماكجريس أولئك الذين يعانون من حب الشباب بتجنب أي طعام مصنوع من الحبوب مثل الخبز والمعكرونة والحبوب الكاملة كالقمح والجاودار والبسكويت والكعك وكذلك منتجات الألبان الحيوانية.

وللتمتع ببشرة خالية من حب الشباب إليكم نظاما غذائيا سحريا يحتوي على عناصر تقضي على هذه المشكلة حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- نظام غذائي منخفض السكريات

تشير العديد من الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض في نسبة السكريات يمكن أن يمنع أو يحسن مشكلة حب الشباب، وفي دراسة أخرى نُشرت في مجلة الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية، وجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي منخفض السكريات مع ارتفاع نسبة البروتين، لمدة 12 أسبوعا يمكن أن يساعد في علاج مشكلة حب الشباب لدى الرجال.

2- الزنك

تشير الدراسات إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الزنك قد يكون مفيدا في الوقاية من حب الشباب وعلاجه، والأطعمة الغنية بالزنك هي بذور القرع، الكاجو، اللحم البقري، الكينوا، العدس، الديك الرومي، المأكولات البحرية مثل المحار وسرطان البحر.

والزنك هو معدن غذائي مهم لتحسين صحة الجلد ويساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي ومستويات الهرمون، ويقترح الباحثون أن زيادة كمية الزنك في النظام الغذائي إلى 40 ملغ يوميا سيساعد في منع حب الشباب.

3- فيتامينA وفيتامين E

في دراسة نشرت في مجلة علم السموم الجلدية، وجد الباحثون أن انخفاض مستويات فيتامين A وفيتامين E مرتبطان بظهور حب الشباب بكثرة، لذا فإن الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة يمكنهم التخلص منها عن طريق زيادة استهلاكهم من الأطعمة الغنية بهذين النوعين من الفيتامينات.

وتتمثل الأطعمة الغنية بفيتامينA في الجزر، البطاطا الحلوة، والخس والشمام، وغيرها، أما الأطعمة الغنية بفيتامين E فتشتمل على اللوز والسبانخ والأفوكادو والبطاطا الحلوة وزيت عباد الشمس.

4- أحماض أوميغا 3 الدهنية

تعد الأحماض الدهنية أوميغا 3 نوعا من الدهون الصحية الموجودة في بعض النباتات ومصادر البروتين الحيواني، مثل بذور الكتان، والجوز، وبذور الشيا، والأرز البري، والبيض الأسماك، وغيرها.

وتساعد هذه الأحماض في تخفيف الالتهاب المصاحب لحب الشباب، لذا ينصح بتناول 2000 ملغ من دهون أوميغا 3 في اليوم الواحد لأولئك الذين يعانون من حب الشباب.

5- البروبيوتيك

خلصت دراسة بحثية إلى أن البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة يعمل في الحد من التهاب الأمعاء، مما قد يساعد في الحد من حب الشباب، حيث تسبب البكتيريا المعوية التهاب أي جزء من الجسم، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

ويمكن زيادة البكتيريا النافعة بالجسم عن طريق تناول الأطعمة مثل الزبادي والشوكولاتة الداكنة والمخللات وغيرها.

6- العصائر

تساعد العصائر في تغذية الجلد، فهي تحتوي على عناصر مضادة للالتهابات، والأكسدة.

وتساعد الفواكه والخضراوات المحملة بالمغذيات النباتية في بناء وإصلاح طبقة الكولاجين الداعمة للجلد والنسيج الضام، وهذا يساعد في الحد من حب الشباب وندباته.

وتشمل هذه العصائر، عصير القرنبيط، عصير اللفت، عصير الطماطم، عصير البابايا، عصير البطيخ وعصير الأناناس، حيث إن جميعها غنية بمادة الكبريت، المكافحة لحب الشباب.

7- الشاي الأخضر

لاحتوائه على كمية وفيرة من المواد المضادة للأكسدة، يساعد الشاي الأخضر في الوقاية من حب الشباب، حيث إن مضادات الأكسدة تساعد في تدمير البكتيريا المسببة لحب الشباب.

كما يتميز الشاي الأخضر بخصائص مضادة للالتهابات وهي تساعد في الحد من الاحمرار الناجم عن الالتهابات التي غالبا ما تسببها حبوب الشباب.