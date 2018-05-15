هكذا تحافظين على نضارة بشرتكِ في رمضان

تتعرض البشرة خلال شهر رمضان المبارك للجفاف وفقدان الحيوية نتيجة ساعات الصيام الطويلة. ولذلك من الضروري أن نعوّض لها هذا النقص في التغذية والترطيب من خلال الاعتماد على أنواع محدّدة من الأطعمة نتناولها على الإفطار والسحور.

- المياه:

يشكّل شرب الماء بكميّات كافية ضرورة للتعويض عن ما فقده الجسم من سوائل خلال فترة الصيام. كما تلعب المياه دوراً أساسياً في الحفاظ على مرونة البشرة وحمايتها من الجفاف ومن ظهور التجاعيد المبكرة. احرصوا على تناول 8 أكواب من الماء على الأقل يومياً لحماية البشرة والجسم من الجفاف.

- الخضراوات الورقيّة الخضراء:

تتميّز جميع الخضراوات الورقيّة الخضراء بغناها بالفيتامين A والعناصر المعدنيّة الغذائية التي تحتاجها أجسامنا طوال الشهر الفضيل. وهي تؤمن للبشرة جزءاً من المغذيات التي تحتاجها وتحميها من مخاطر التعرّض للشمس، فلا تترددوا في تناول السلطات الغنية بالأوراق الخضراء ولا تنسوا أن السبانخ والملوخية من الأطباق المفيدة للصحة وللبشرة في رمضان.

- اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك:

هي المصدر الأساسي للبروتينات التي تمدّ الجسم بالطاقة خلال ساعات الصيام الطويلة. وهي غنيّة بمضادات الأكسدة والعناصر المعدنية الغذائية التي تؤمن لخلايا البشرة حماية من التلف. ولكن احرصوا على اختيار اللحوم القليلة الدسم، والدجاج المنزوع الجلد، والأسماك المشوية لتجنّب الحصول على الدهون الزائدة التي تفقد البشرة حيويتها.

- الحبوب الكاملة والمكسّرات:

تذكروا دائماً أن البقوليات والحبوب الكاملة هي من الأطعمة الأساسية التي علينا إدراجها في نظامنا الغذائي خاصةً خلال الشهر الفضيل. فهي غنيّة بالألياف، والمعادن، والفيتامينات التي تغذّي البشرة وترطّبها في الوقت نفسه. أما المكسّرات فهي غنيّة بالدهون المفيدة والبروتينات مما يساهم بتأمين النضارة والحيوية للبشرة.

- الفاكهة الحمراء:

تتميّز فاكهة الفراولة، والتوت، والكرز بغناها بالفيتامينات من فئات AوCوE التي تخلّص البشرة من السموم وتساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين. كل ذلك يساهم في الحفاظ على مرونة البشرة ويؤمن لها النضارة، والترطيب، والحماية من التجاعيد.

- البيض:

يتميّز البيض بغناه بالفيتامين B6 وبمادة البيوتين. وهو يساعد في الحفاظ على بنية خلايا الجلد والأظافر كما أنه يساهم في الحفاظ على بشرة نقيّة وخالية من الشوائب. أما غناه بالسيلينيوم فيساهم في حماية البشرة من ظهور البقع عليها.

- الأفوكادو:

تتميّز ثمرة الأفوكادو بغناها بالفيتامين E وبالأحماض الدهنيّة الأساسيّة التي تؤمن حماية للبشرة من الاعتداءات الخارجية بما فيها التلوث والجفاف، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة التي تحافظ على شباب البشرة وتحميها من الشيخوخة المبكرة.

- العصائر الطبيعيّة ونقيع الأعشاب:

تضفي هذه المشروبات نضارة على البشرة نظراً لغناها بالفيتامينات ودورها الأساسي في ترطيبها من الداخل. احرصوا على تناول العصائر الطبيعيّة غير المحلاّة وخاصةً عصير الأناناس والكرز والشمام التي تعيد الحيوية والإشراق إلى البشرة.