أتريد أن تفقد الوزن خلال رمضان؟ إليك 5 نصائح..

عادة ما تمتلئ طاولات الطعام بكل ما لذ وطاب على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، مما يراكم الكيلوغرامات في أجسامنا على مدار الشهر الكريم. لكن، ما رأيك لو ساعدناك في أن تنهي شهر الصيام بالتخلص من عدة كيلوغرامات من وزنك الزائد؟ فإذا كانت لديك هذه الرغبة، فإليك 6 نصائح ذهبية لإنقاص الوزن خلال شهر رمضان:

1 - الماء والماء ثم الماء

إن السر وراء إنقاص الوزن خلال شهر رمضان هو الإبقاء على الجسم في حالة رطبة. فشرب سوائل كافية سيحافظ على رطوبة جسمك خلال ساعات الصيام، كما أنه سيمكنك من السيطرة على الرغبة القوية لتناول السكريات بعد الإفطار. وينصح خبراء التغذية بتناول 8 أكواب من الماء في اليوم على النحو التالي: 2 مع وجبة الإفطار، و4 بين الإفطار والسحور، و2 عند السحور. ويجب الأخذ في الاعتبار أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين لا تحتسب ضمن مجموع أكواب المياه التي يجب تناولها. ويفضل استبدال تلك المشروبات بشاي الأعشاب الذي يساعد على الهضم.

2 - تناول إفطار خفيف ومتوازن

ينصح خبراء التغذية ببدء وجبة الإفطار بتناول التمر، فتناول حبة واحدة من التمر تكفي لإمدادك باحتياجاتك من السكر. يمكن بعد ذلك تناول صحن صغير من الشوربة التي تحتوي على الخضراوات أو العدس، ويفضل الابتعاد عن الشوربات التي تحتوي على الكريمات. يمكن بعد ذلك تناول طبق السلاطة المضاف إليها زيت الزيتون. وحاول الابتعاد قدر الإمكان عن المقبلات، خاصة الغنية بالكربوهيدرات. وفي هذا الوقت، يمكنك أخذ قسط من الراحة، إما بالتمشية القليلة، أو أداء الصلاة، قبل استكمال وجبتك التي يجب ألا تحتوي على الكثير من المقليات، فحاول أن تكون متوازنة وتحتوي على الكربوهيدرات والبروتين وبكميات قليلة.

3 - لا تفوت وجبة السحور

يجب أن تعلم أن عدم تناول وجبة السحور سيجعلك تشعر بالجوع وبالتالي النهم عند تناول الإفطار في اليوم التالي. وعند اختيار وجبة السحور، تأكد من أنها لا تحتوي على الكثير من الملح حتى لا تشعر بالعطش في اليوم التالي. كما يجب أن تحتوي على الكربوهيدرات المركبة مثل خبز الحبوب الكاملة، بدلاً من خبز الدقيق الأبيض. كما يجب أن تحتوي على البروتين مثل الجبن أو البيض مثلاً. فهذه التركيبة ستضمن توازن مستوى الغلوكوز في الدم مما يجعلك تتفادى الشعور بالجوع خلال صيام اليوم التالي.

4 - حافظ على نشاطك

يجب أن تحافظ على مستوى نشاطك خلال شهر رمضان، إلا أنك يجب أن تتحاشى التعرض لحرارة الشمس لمدة طويلة. وتذكر أن مستوى الحرق في جسمك سيزيد عندما تكون المعدة فارغة. وبعد تناول وجبة الإفطار، حاول أن تمارس بعض التمارين لمدة 30 دقيقة.

5 - ابتعد عن السكريات

الكثيرون يتناولون السكريات والحلويات بكثرة خلال شهر رمضان، مما ينتج عنه زيادة بالوزن. لكن خلال هذا الشهر الكريم، حاول أن تتناول السكريات في شكل فواكه طازجة وفواكه مجففة وعسل النحل مثلاً، وستشعر بالفرق الكبير مع نهاية الشهر.

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