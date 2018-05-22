تعرف على السعرات الحرارية لموائد الإفطار الرمضانية

تمثل السعرات الحرارية خاصة خلال #شهر_رمضان المبارك، هاجساً يؤرق الكثيرين من الرجال والنساء على حد سواء، حيث تكثر الولائم العائلية التي تعج بشتى أصناف الطعام الشهي والمشروبات الرمضانية اللذيذة.

وتتباين #السعرات_الحرارية للأطعمة على حسب محتوى تلك الأطعمة من البروتين، الكربوهيدرات، الدهون والسكريات.

فإذا كنت ممن يهتمون بمراقبة وزنهم ويخشون زيادته خلال هذا الشهر الفضيل، إليك قائمة مفصلة بالسعرات الحرارية للأطعمة والحلويات والمشروبات الرمضانية:

1- سمبوسك بالجبن

تحتوي الحبة الواحدة من #سمبوسك الجبن المقلية على 100 سعرة حرارية.

2- سمبوسك اللحم أو الدجاج

تحتوي الحبة الواحدة من سمبوسك اللحم أو الدجاج على 130 سعرة حرارية.

3- الكبة المقلية

تحتوي الحبة الواحدة من #الكبة المقلية والتي يبلغ وزنها 100 غرام على 172 سعرة حرارية.

4- برياني اللحم والدجاج

يحتوي كل 100 غرام من #برياني اللحم على 215 سعرا حراريا، بينما كل 100 غرام من برياني الدجاج يحتوي على 263 سعرا حراريا.

5- الفتة المصرية باللحم

يحتوي كل 100 غرام من #الفتة_المصرية مع اللحم على 155 سعرة حرارية

6- المقلوبة

يحتوي كل 100 غرام من #المقلوبة على 133 سعرة حرارية.

7- الهريس

تحتوي كل 100 غرام من #الهريس على 324 سعرة حرارية.

8- التمر بالحليب

تحتوي كل 4 تمرات بالحليب على 280 سعرة حرارية.

9- الخشاف

يحتوي الكوب المتوسط من #الخشاف على 200 سعرة حرارية

10- قمر الدين

يحتوي كوب #قمر_الدين على 300 سعر حراري

11- التمر هندي

يحتوي كوب #التمر_هندي على 280 سعرا حراريا

12- الكركديه

يحتوي كوب #الكركديه على 50 سعرا حراريا

13- السوبيا

يحتوي كوب #السوبيا على 250 سعرا حراريا

14- الخروب

يحتوي كوب الخروب 80 سعرا حراريا

15- كنافة بالقشطة

يحتوي كل 100 غرام من #الكنافة بالقشطة على 345 سعرا حراريا

16- قطائف بالمكسرات

تحتوي كل حبة متوسطة من #القطائف بالمكسرات المقلية على 340 سعرة حرارية.

17- اللقيمات

تحتوي كل حبة متوسطة من #اللقيمات على 70 سعرا حراريا

18- أم علي

تحتوي كل 100 غرام من أم علي على 331 سعرا حراريا

19- عيش السرايا

يحتوي كل 100 غرام من عيش السرايا على 233 سعرا حراريا

20- البسبوسة

يحتوي كل 100 غرام من #البسبوسة على 150 سعرة حرارية.