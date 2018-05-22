خفاش يحمل فيروساً نادراً يضرب المخ.. ووفاة 10 في الهند

قال مسؤولون في قطاع الصحة، الثلاثاء، إن عشرة أشخاص لاقوا حتفهم في جنوب الهند، بسبب فيروس نادر ينتشر عن طريق خفافيش الفاكهة، ويمكن أن يسبب أعراضاً تتشابه مع الإنفلونزا ويسبب تلفاً في المخ.

وأضافوا أن هناك حالتين أخريين على الأقل تحت المتابعة.

ويمكن أن يشكل تفشي الأمراض المعدية تحدياً في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، حيث يكون التحكم ومراقبة العدوى ضعيفة، ما يؤدي إلى مئات الوفيات سنوياً من أمراض مثل حمى الدنك التي تنقلها بعوضة.

ولا يوجد لقاح للفيروس (نيباه) الذي تفشى في ولاية كيرالا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يمكن أن يسبب التهاب الدماغ. والعلاج المعتاد هو تقديم الرعاية التي تدعم صحة المصابين.

وذكرت كيه كيه شايلاجا وزيرة الصحة في الولاية أن أول حالة وفاة حدثت يوم الجمعة في منطقة كوزيكودي.

ومن بين 18 تم فحصهم لاستكشاف وجود الفيروس، تبين إصابة 12 شخصاً حسبما قالت الوزيرة.

وقال يو إف خوسيه وهو مسؤول حكومي محلي إن ثلاثة من الضحايا، وهم أفراد من نفس العائلة، يشتبه في إصابتهم بسبب خفافيش في بئر قرب منزلهم.