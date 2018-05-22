مفاجأة.. دواء ضد الإكزيما يظهر فعالية بعلاج هذا المرض

بينت تجربة سريرية فعالية دواء يحقن عادة لمعالجة #الإكزيما، في التخفيف من أعراض #الربو، بحسب نتائج قاطعة نشرت الاثنين.

وحصل عقار دوبيلوماب المعروف تجاريا باسم "دوبيكسنت" من تصنيع مجموعة "ريجينيرون" على إذن بتسويقه سنة 2017 في الولايات المتحدة.

وشارك في هذه الدراسة أكثر من 2000 شخص يعانون من ربو متوسط إلى شديد الحدّة. وهم حصلوا على حقنة بجرعة 200 إلى 300 ميليغرام كل 15 يوما لمدة سنة.

وكانت النتيجة جد ملحوظة، فأزمات الربو الخطرة جدا انخفضت إلى النصف تقريبا، وفق ما جاء في الدراسة التي نشرتها مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسن"، بحسب فرانس برس.

وساهم هذا الدواء في التخفيف من الأعراض الأكثر خطورة وتحسين الوظيفة التنفسية، وهو أمر مهم، إذ إن المرضى يعانون من حالة مزمنة تلحق ضررا برئاتهم عل مدى السنوات، بحسب الأطباء.

وذكّر الطبيب ماريو كاسترو الأستاذ المحاضر في كلية الطب في جامعة واشنطن أنه "ما من عقار ضد الربو حتى يومنا هذا يسمح باحتواء المرض".