الصحة العالمية: 9 دول تعمل على منع انتشار الإيبولا

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا اليوم الأربعاء إن الوكالة تعمل على تسريع الجهود مع تسع دول مجاورة للكونغو لمحاولة منع انتشار تفشي الإيبولا الحالي خارج حدودها، فيما حذر أحد زملائه من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كان يمكن احتواء الفيروس.

الدولتان ذواتا الأولوية هما جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو، بالقرب من مركز تفشي المرض، وفقا لما قاله ماتشيديسو مويتي أمام جلسة لجمعية الصحة العالمية. في جمهورية الكونغو، على سبيل المثال، تعمل منظمة الصحة العالمية مع المسؤولين الحكوميين على "وقف عمل" سوق نشط على جانب نهر الكونغو.

الدول الأخرى هي أنغولا وبوروندي ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وزامبيا، وأقلها أوغندا. وتعمل منظمة الصحة العالمية والحكومات على نقل الإمدادات "الاحتياطية" التي يمكن أن تكون هناك حاجة إليها إذا تفشى الفيروس، حسبما قال مويتي.

كانت وزارة الصحة في الكونغو قد أعلنت الأربعاء عن ست حالات جديدة مشتبه بها في منطقة إيبوكو الصحية الريفية في شمال غرب البلاد، وحالتين في وانغاتا، وهي ضاحية من ضواحي مبانداكا، المدينة التي يقطنها 1.2 مليون نسمة على نهر الكونغو. وهناك الآن 28 حالة إيبولا مؤكدة، و21 حالة محتملة، وتسع حالات مشتبه بها.

إجمالا، منذ أكدت الوزارة تفشي الفيروس المميت عادة يوم 8 مايو/ أيار، وصلت حصيلة الضحايا إلى 27 شخصا، تأكد منها وفاة ثلاث حالات بالإيبولا.

وصرح الطبيب بيتر سلامة، رئيس الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في الجلسة "نحن على حافة السكين في هذه الاستجابة. الأسابيع القليلة المقبلة ستخبرنا فعلا ما إذا كان هذا التفشي سيمتد إلى مناطق حضرية أو سنتمكن من احتوائه."

كانت العوامل التي أثارت مخاوف من أن التفشي على الأرجح سينتشر قد تضمنت انتشار حالات مؤكدة إلى مدينة مبانداكا وحقيقة إصابة خمسة من العاملين بالصحة بالفيروس تشير إلى "تضخم محتمل أكبر من ذلك."

يواجه العاملون على خطوط الجبهة بالأساس خطورة التقاط الفيروس والإصابة به، إذ ينتشر عن طريق الاتصال بسوائل جسم الأشخاص المصابين، والموتى أيضا.

في النهاية، قال سلامة إن التفشي "له ثلاث أو أربع بؤر منفصلة"، ما يزيد من صعوبة احتوائه.

وبدأت منظمة الصحة العالمية التطعيمات هذا الأسبوع وتستخدم أسلوب "التطعيم الدائري"، مستهدفة المتصلين بالأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالعدوى ومن ثم المتصلين بهؤلاء الأشخاص.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه جرى تحديد أكثر من 600 متصل بهؤلاء الأشخاص.

وتعهدت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء بمبلغ خمسة ملايين جنيه استرليني (6.6 ملايين دولار) للمساعدة في مكافحة تفشي المرض.

ولا يوجد علاج محدد للإيبولا. وتشمل أعراض المرض الحمى والقيء والإسهال وآلام العضلات وفي بعض الأحيان النزيف الداخلي والخارجي.

ويمكن أن يكون الفيروس مميتا في ما يصل إلى 90 بالمائة من الحالات، اعتمادا على شدته.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس،: "ببساطة، نراقب الفيروس على مدار الساعة وطوال ساعات وأيام الأسبوع".