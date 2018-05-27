لا تستخدم الأواني البلاستيك بالميكروويف فهي تسبب العقم!

لا يخلو مطبخ الآن من جهاز الميكروويف، حيث إنه أصبح ضرورة من ضروريات الطبخ والتسخين. وليس فقط في المنازل، بل إنك تجد أجهزة الميكروويف في أماكن العمل أيضاً.

ولكن هل اهتممت يوماً بأنواع الآنية التي تدخل الميكروويف؟ وما هو الجيد منها وما هو المضر؟ ما سنورده في هذا التقرير سيجعلك تفكر مرتين قبل إدخال أي إناء مصنوع من البلاستيك إلى الميكروويف، وذلك بحسب ما ورد في موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية.

فقد حذر العلماء مؤخراً من أن استخدام الأدوات البلاستيكية داخل الميكروويف قد يتسبب في الإصابة بالعقم والسرطان والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

فبحسب الدراسة التي أجريت في كلية الطب بجامعة "هارفارد"، فإن استخدام آنية بلاستيكية داخل الميكروويف يتسبب في انبعاث مادة كيمياوية تسمى "ديوكسين"، وهي مادة تنبعث عند حرق النفايات والمواد البلاستيكية والخشب والمعادن.

لذا فعند تسخين أو طبخ الأطعمة داخل أوانٍ بلاستيكية في الميكروويف، فإن تلك المادة تنبعث وتختلط بالطعام، وهي من المسببات الأساسية للإصابة بالسرطان.

فحوالي 95% من مكونات البلاستيك الكيمياوية تنبعث عند التسخين، مما يزيد من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وأيضاً السرطان.

لماذا لا يجب استخدام البلاستيك في الميكروويف؟

إن البلاستيك يتكون من مجموعة من المركبات العضوية وأخرى غير عضوية.

ويعتمد البلاستيك في تكوينه على ذرة الكربون. ذرات الكربون تكون متصلة، ولذا يتم

إضافة بعض المواد لكي تكسب البلاستيك أشكاله المتعددة. ومن تلك المواد التي يتم إضافتها:

*بيسفينول Bisphenol

*فثالات Phthalates

وقد أثبتت الدراسات أن هذه المواد تتسبب في إحداث تغييرات هرمونية وعقم.

لذا ينصح الخبراء بعدم استخدام أي أوان غير مدون عليها علامة تدل على أنه "آمن للاستخدام بالميكروويف".

كما لا يجب أن ندع الأغطية البلاستيكية الشفافة أن تلمس الأطعمة أثناء تسخينها بالميكروويف، ومن الأفضل استبدالها بورق الزبد لتغطية الأطعمة.

لذا فلتبدأ من اليوم، وتوقف عن استخدام أي أدوات بلاستيكية داخل الميكروويف.