هكذا تحافظ المرأة على حاسة السمع في سن متقدمة

كشفت دراسة كبيرة عن النساء في #الولايات_المتحدة أن من بين مزايا تناول وجبة صحية الحماية من #فقدان_السمع المرتبط بالتقدم في السن.

وتابع الباحثون أكثر من 80 ألف امرأة لمدة 26 عاما ووجدوا أن #النساء اللائي تناولن وجبات صحية قلّ لديهن احتمال الإصابة بفقدان متوسط أو حاد للسمع بنسبة 47 في المئة بالمقارنة مع النساء اللائي تناولن وجبات أقل من الناحية الصحية.

وقالت الطبيبة شارون كورهان من كلية هارفارد للطب في بوسطن: "على الرغم من أنه من المعتقد أن فقد السمع عنصر مصاحب لتقدم السن يتعذر تجنبه، فإن نتائج أبحاثنا سلطت الضوء على عدد من العوامل الغذائية التي يمكن تعديلها وربما تحد من خطر فقد السمع".

وذكرت كورهان وزملاؤها في دورية التغذية أن نحو 48 مليون شخص يعانون من فقد السمع في الولايات المتحدة. وأضافوا أنه يمكن أن يكون لفقد السمع آثار مدمرة من خلال تقليص قدرة الشخص على التواصل، الأمر الذي غالبا ما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية.

كما أن فقد السمع مرتبط أيضا بتدهور الإنتاجية في العمل والوظائف الإدراكية والاكتئاب أيضا.

وأضاف الطبيب كريستوفر سبانكوفيتش أخصائي السمع في المركز الطبي بجامعة مسيسبي في جاكسون، وهو غير مشارك في الدراسة، أن "الصحة الغذائية مهمة لصحة سمعنا والذي يتطلب تدفق الدم بشكل جيد كي يعمل بشكل طبيعي، والغذاء يساهم في هذا التدفق للأفضل أو للأسوأ. ولكن لا نعلم على وجه الدقة حتى الآن حجم الدور الذي يلعبه النظام الغذائي".