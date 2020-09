هكذا تتجنب خطر السكتة الدماغية

أظهرت دراسة كندية حديثة أن مكملات #حمض_الفوليك تحد من خطر إصابة الأشخاص بخطر #السكتة_الدماغية.

الدراسة أجراها باحثون بقسم العلوم الغذائية، في جامعة تورنتو الكندية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Journal of the American College of Cardiology) العلمية.

وأوضح الباحثون أن الهدف من الدراسة كان مراجعة الفوائد المحتملة التي تعود على الأشخاص من تناول المكملات الغذائية والفيتامينات في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راجع الفريق نتائج 179 دراسة أجريت في هذا الشأن في الفترة من يناير 2012 حتى أكتوبر 2017.

ووجد الباحثون أن مكملات الفيتامينات المتعددة، وفيتامين د، والكالسيوم، وفيتامين سي، لا تعود بأية فوائد تذكر للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، واحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.

في المقابل، وجد الباحثون أن مكملات حمض الفوليك فقط كان لها الأثر في خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأشار الفريق إلى أن نتائج الدراسة تتوافق مع دراسة أجريت عام 2015، كشفت أن مكملات حمض الفوليك تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومخاطر السكتة الدماغية بنسبة 20%.

وقال الدكتور ديفيد جينكينز، قائد فريق البحث، إن مكملات حمض الفوليك تعتبر إحدى التوصيات المهمة للحد من مخاطر الأمراض القلبية الوعائية وأبرزها السكتة الدماغية.

والسكتة الدماغية هي واحدة من الأسباب الرئيسية للإعاقة في جميع أنحاء العالم، وتسبب عبئا ثقيلاً من الناحية الإنسانية والاقتصادية على المجتمعات.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، مضيفةً أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء الأمراض القلبية سنويًا، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام.