شاهد.. التدخين لا يسبب السرطان فقط بل "يكسر" القلوب

يهوى المدخنون نفث السجائر، وقد يدركون أنها تؤذي القلب والرئتين ولكن لربما لم يشاهدوا ماذا يحدث للقلب حين جلوسهم في مكان ما وهم يدخنون "محبوبتهم السيجارة"، حيث كشف مقطع فيديو الضرر الذي يتعرض له القلب عند تدخين السجائر، في دراسة أطلقتها منظمة الصحة العالمية لزيادة الوعي بأثر السجائر، وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

ويظهر في الفيديو الذي صدر، في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، كيف يكون نبض القلب في البداية بطيئا، ليتسارع ويبدأ الدخان ينبعث من الصمامات الخاصة به، ويتغير شكل ولون القلب إلى اللون الغامق.

وينتهي الفيديو برسالة تقول "احم قلبك واختر صحتك، وليس التبغ".

وتشير الأرقام إلى أن التبغ هو السبب الرئيسي لحدوث 17% من جميع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

ودعا الدكتور تيدروس آدانوم، رئيس منظمة الصحة العالمية، إلى زيادة الوعي بالصلة بين التدخين وأمراض القلب. وقال: "معظم الناس يعرفون أن تدخين السجائر يتسبب في أمراض السرطان والرئة، ولكن الكثير منهم لا يدركون أن التبغ يسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية أيضا".

وتابع قائلا: "هذا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وتلفت منظمة الصحة العالمية الانتباه إلى حقيقة أن التبغ لا يسبب السرطان فقط، بل إنه (يكسر) القلوب حرفيا".

ومن المعروف أن التدخين يقتل أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم سنويا، بما في ذلك 890 ألفا جراء تنفس دخان السجائر غير المباشر.

يذكر أن التبغ يحتوي على أكثر من 7 آلاف مادة كيميائية، بما في ذلك القطران، يمكن أن تسبب تضيق الشرايين وتضرر الأوعية الدموية.

في حين أن النيكوتين مرتبط بزيادات خطيرة في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المدخنين في العالم ثابتا نسبيا عند حوالي 1.1 مليار نسمة.