6 نصائح لتجنب الجفاف أثناء الصيام

يحتاج #الصائم يوميا في نهار #شهر_رمضان إلى كميات معينة من المياه والسوائل، وذلك من أجل تعويض جسمه ما افتقده من هذا المكون الهام أثناء #الصيام.

ومن أهم الأساسيات التي يجب على الصائم الانتباه إليها، 6 نصائح لتجنب #الجفاف وهي:

1- التقليل من التوابل والبهارات:

بالتالي تجنب الأطعمة التي تحوي نسبة عالية من التوابل والبهارات خاصة أثناء #الإفطار.

2- شرب بين 8 إلى 12 كوبا من الماء:

على الصائم توقع إصابته بالجفاف إذا لم يلتزم بشرب ما يقارب بين 8 إلى 12 كوبا من #الماء الصافي يوميا.

3- تناول الخضراوات والفواكه:

وذلك لما تحتويه من كميات ماء كبيرة.

4- الإكثار من الشوربات:

لأنها مصدر غني للماء، وتناولها يوميا يقي من الجفاف.

5- تخفيف استهلاك الصوديوم:

التقليل من تناول #الصوديوم في وجباتنا، وذلك عن طريق التأكد عند شراء قارورات الماء من أنها خالية من الصوديوم، أو عند تناول المكسرات أن نحرص على أن تكون خالية من الملح، وغيرها من كل ما يحتوي صوديوم.

6- تجنب التعرض إلى الشمس:

وهي من أهم النصائح التي تجنب الصائم الجفاف.