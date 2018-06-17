اعرف عوامل الخطر الوراثية لديك.. لكي تغير نمط حياتك

يبدو أن الكشف عن عوامل الخطر الوراثية يعطي دافعاً أقوى لتغيير نمط الحياة من المخاطر التقليدية مثل الوزن الزائد وارتفاع مستوى الكوليسترول، هذا ما كشفته دراسة حديثة.

الدراسة التي أجراها علماء فنلنديون، أثبتت أن توعية الأشخاص الذين شاركوا فيها بدور جيناتهم في زيادة خطر النوبة أو الجلطة القلبية خلال السنوات العشر المقبلة شجع 90% منهم على اتباع نمط حياة صحي.

ففي اختبار استمر 18 شهراً، نجح 17% من المدخنين المشاركين في الإقلاع عن التدخين، بالمقارنة مع 4% على المستوى العام للسكان.

وتمكن 13.7% من خفض أوزانهم، واستمروا على ذلك المستوى من الانخفاض.

وقال الباحثون إن 40% من المتطوعين المعرضين لدرجة عالية من خطر الإصابة بمرض القلب كانوا يدخنون في بداية الدراسة وبالتالي فإن هذه النتائج "مشجعة".

ولوحظ أن المعلومات التي أُعطيت للمشاركين عن دور جيناتهم "كانت محفزة بصفة خاصة"، ما ساعد على إحداث التغيير في عاداتهم.

فريق الباحثين طور أداة تقارن المعلومات الجينية مع 49 ألف مؤشر وراثي لها علاقة بمرض القلب وعوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة.

هذه الأداة سجلت درجة الخطر من احتمالات الإصابة بمرض القلب التاجي الذي يحدث عند تراكم الدهون على جدران الشرايين التي تغذي القلب بالدم.

وخلصت الدراسة إلى أن احتمالات الانتقال إلى نمط حياة صحي تزيد مرتين بين المشاركين الذين بلغت احتمالات إصابتهم بمرض القلب لأسباب وراثية 10% أو أكثر.