بعد زيادة الوزن خلال شهر رمضان..جرب هذه الوجبات الخفيفة

بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، عادة ما نجد أننا اكتسبنا الكثير من الوزن الزائد، نظراً للعادات الغذائية المتبعة خلال الشهر الفضيل. ونحاول بعدها تنظيم وجباتنا واعتماد أنظمة غذائية لإنقاص الوزن.

وينتاب البعض الحيرة عند السعي لاختيار وجبات خفيفة "سناكس"، بخاصة هؤلاء الذين يرغبون في عدم اكتساب زيادة في الوزن أو من يتبعون نظام حمية محددا ومن يحاولون اتباع نظام غذائي صحي متوازن، إذ إن غالبية الوجبات الخفيفة تعتمد في مكوناتها على الكربوهيدرات.

يقدم موقع "WebMD" المعني بالطب والصحة، فيما يلي قائمة بوجبات خفيفة مفيدة صحيا ومنخفضة المواد الكربوهيدراتية، حتى لا يبدو عالم الوجبات الخفيفة وكأنه يتمحور فقط حول الكربوهيدرات، حيث إنه من المثير للدهشة أن بعض الوجبات الخفيفة الجاهزة، والتي تغطي أغلفة عبواتها عبارات "وجبات صحية" مثل ألواح الغرانولا والمقرمشات، تكون غنية بالكربوهيدرات.

التفاح والجبن

يمكنك مزج النكهات الحلوة والمالحة لتكوين وجبة خفيفة رائعة. ويفضل أن تكون المقادير عبارة عن نصف كوب من شرائح التفاح مع قطع من الجبن. تحتوي هذه الوجبة على حوالي 10 غرامات من الكربوهيدرات.

الأفوكادو والمقرمشات

يمكن أن تقوم بهرس ربع ثمرة أفوكادو ناضجة فوق شريحتين من الرقائق المقرمشة الصحية، ستحصل على وجبة خفيفة لا تزيد الكربوهيدارات فيها عن 18 غراما. وتمتاز هذه الوجبة الخفيفة بأنها غنية بالكثير من الألياف والدهون الصحية المفيدة للقلب.

الزبادي والخيار

ومن أجل وجبة خفيفة ومنعشة يمكن إضافة شرائح الخيار الطازجة إلى كوب من الزبادي قليل الدسم. لا تتعدى الكربوهيدرات في هذه الوجبة أكثر من 12 غراما للجرعة الصغيرة وفي الجرعة الكبيرة تصل إلى 20 غراما.

حشوات الديك الرومي

يمكن استبدال أوراق الخس والخردل بدلا من الخبز للف حوالي 30 غراما من شرائح الديك الرومي. تحتوي تلك الوجبة الخفيفة على 3 غرامات من الكربوهيدرات.

شرائح اللحم

تعد شرائح اللحم غير المصنعة من أفضل الاختيارات للوجبات السريعة. ينصح بتجنب أي لحوم مصنعة. فالشريحة الواحدة التي تزد حوالي 1.5 أوقية تحتوي على حوالي 10 غرامات من الكربوهيدرات.

بيض مسلوق

عند تناول البيض المسلوق تحصل على وجبة خفيفة بأقل من 1 غرام من الكربوهيدرات.

الجوز

تعد تشكيلة المكسرات وجبة خفيفة كلاسيكية. والخبر الجيد أن أن كل 30 غراما من المكسرات يحتوي على 5 غرامات فقط من الكربوهيدرات.

رقائق اللفت

يمكن صناعة رقائق اللفت بالمنزل وتحصل على وجبة خفيفة ومفيدة صحيا حيث تقل الكربوهيدرات عن 10 غرامات. كل ما عليك القيام به هو تقطيع حفنة من اللفت، ثم اشطفها وجففها قبل وضعها في وعاء مع ملعقة كبيرة من الزيت وربع ملعقة صغيرة من الملح. ويمكن شيها في الفرن على 300 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة، حتى يصبح اللفت مقرمشا.

حمص مع فلفل أحمر

انثر ربع كوب من الحمص على شرائح مقطعة من الفلفل الأحمر لتفوز بوجبة لذيذة، تحتوي على 16 غراما من الكربوهيدرات فقط.

الطماطم المحشوة بالتونة

ضع مقدار 85 غراما من التونة المعلبة في نصف ثمرة طماطم ناضجة وتناول وجبة خفيفة مع 3.5 غرام فقط من الكربوهيدرات.