للتخلص من حب الشباب.. جربوا هذا الزيت السحري!

يُعتبر ظهور حب الشباب في الوجه بمثابة كابوس يؤرق كثيرا من الشباب والفتيات خاصة إذا تزامن ظهور هذه الحبوب المزعجة مع مناسبة مميزة في حياة هؤلاء الشباب من الجنسين.

ورغم وجود الكثير من العلاجات ومستحضرات التجميل للتخلص من هذه المشكلة المزعجة، إلا أنه يوجد حل سحري طبيعي ومميز للتخلص منها نهائيا ودون أية آثار جانبية، ألا وهو زيت القرنفل.

ويعد زيت القرنفل مادة طبيعية للتجميل، فهو يدخل في العديد من مستحضرات التجميل، ويمكن الاعتماد عليه في العناية بالجسم، وزيت القرنفل يحتوي على الكثير من الخصائص والعناصر التي تحتاجها الفتيات والسيدات للعناية بالجسم، كالمعادن مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم وبعض الفيتامينات مثل فيتامين " A " وفيتامين "C ".

ويستخدم زيت القرنفل كعلاج قوي وفعال للتخلص من حب الشباب، لأنه يضم بعض المواد في مكوناته التي تفيد في تطهير الجلد من الميكروبات، وقتل الجراثيم والبكتيريا.

ويمكن الاستفادة بزيت القرنفل في التخلص من حب الشباب بعدة طرق عرضها موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة وهي كالاتي:

1- الطريقة الأولى

وضع قطرة واحدة من زيت القرنفل على المنطقة المصابة وتركها لمدة عشر دقائق، ثم غسل الوجه بأي مرطب أو منظف للبشرة خال من الزيوت، وتكرار هذه العملية يومياً حتى تنتهي المشكلة.

2- الطريقة الثانية

استخدام البخار لمدة 5 دقائق لتسخين الوجه وفتح مسامه ثم خلط 3 إلى 5 قطرات من زيت القرنفل مع ملعقة واحدة من زيت جوز الهند ووضعها على المنطقة المصابة مع التدليك في حركات دائرية، ثم غسل الوجه بأي مرطب أو منظف للبشرة خال من الزيوت، ويتميز زيت جوز الهند بقدرته على تنظيف البشرة من الأتربة والزيوت التي تسد المسام، كما أنه يغذي الجلد، وعندما يقترن بزيت القرنفل، فهو يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب بشكل فعال.

3- الطريقة الثالثة

استخدام البخار لمدة 5 دقائق لتسخين الوجه وفتح مسامه ثم خلط 3 إلى 5 قطرات من زيت القرنفل مع ملعقة واحدة من زيت الزيتون، ووضع هذه التركيبة على الوجه مع التدليك في حركة دائرية لمدة خمس دقائق، ثم غسل الوجه بمنظف خالٍ من الزيوت، فزيت الزيتون النقي 100% يعزز نشاط مضادات البكتيريا الموجودة بزيت القرنفل مما يضمن أفضل النتائج، كما يعمل على تلاشي الندوب وتحسين البشرة.

وينصح الأطباء وخبراء التجميل بعدم ترك زيت القرنفل على البشرة لفترة طويلة لأنه من الزيوت القوية التي قد تسبب مشاكل جلدية كالحساسية حال عدم الالتزام بالوقت المحدد لبقائها على البشرة، كما ينصح الأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة أن يقوموا بعمل اختبار لزيت القرنفل في منطقة صغيرة من الوجه قبل وضعه مباشرة على المنطقة المعرضة أو المصابة بحب الشباب.