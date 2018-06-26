لا تخاطر بحياتك وتعرض جسمك لمشرط الجراح في هذا الوقت

حذرت دراسة حديثة من أن الأطباء الذين يعملون لساعات عمل طويلة يكونون أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء، ويهددون حياة المرضى.

وتقول الدراسة إن الأطباء المتعبين يهددون حياتهم وحياة الآخرين، بنفس الطريقة، كما لو أنهم "مخمورون".

فالطبيب الذي يعمل لأكثر من 12 ساعة لديه نفس معدل التركيز وإصدار القرار الذي يكون عند الشخص الثمل، وفق الدراسة التي نشرت عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال الدكتور ساتيش جاياوبال، وهو جراح من مدينة سالزبوري البريطانية، إن العاملين في مجال الصحة الذين يعملون لساعات طويلة يكونون أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء بمعدل الربع (27 في المئة بالضبط) من أولئك الذين يعملون لثماني ساعات فقط.

وضع الممرضات

بالمثل، وجدت دراسة على الممرضات أن الأخطاء تضاعفت ثلاث مرات عندما ازدادت ساعة الدوام من 8 إلى 12 ساعة، وفقاً لمقترح مقدم في مؤتمر الجمعية الطبية البريطانية.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يندرجون تحت هذه الظروف ليس لديهم أي فكرة عن ضعف مهاراتهم في هذه الحالة.

ويوصى بأنه يجب السماح للأطباء بعدم تغطية مناوبات العمل عندما يشعرون بأنهم في وضع غير آمن، كما أن على أرباب العمل تفهم ذلك.