رياضة سحرية تخلصك من الكرش بـ10 دقائق

تشكل #دهون_البطن أو الكرش كما يطلق عليها البعض، مصدر إزعاج وقلق لكثير من الناس خاصة #الرجال، والأمر لا يقف عند المظهر غير المرغوب فيه، بل يتخطى ذلك لكونه خطرا يهدد الصحة وربما الحياة بأكملها.

فدهون البطن تتراكم بعمق في طبقات الجلد الداخلية، حيث تحيط بأعضاء الجسم الموجودة في هذه المنطقة مسببة أمراض #القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم و#السرطان وما إلى ذلك.

فإذا كنت ممن يعانون من هذه الدهون المزعجة، إليك الحل السحري، ألا وهو ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة.

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ويتميز ركوب الدراجة الهوائية بكونة نشاطا بدنيا سهلا يمكن القيام به بشكل يومي، حيث يستفيد الجسم منه حتى لو تم ركوبها يومياً لمدة 10 دقائق فقط، لكن يفضل العمل على زيادتها تدريجياً للحصول على عظيم الفائدة في #إنقاص_الوزن والتمتع بصحة جيدة.

ويساهم ركوب الدراجات في حرق السعرات الحرارية والدهون الموجودة بالجسم كله، وبالتالي يتم التخلص من دهون منطقة البطن، ما يؤدي إلى تنحيف الخصر والتخلص من الكرش.

كما تساهم هذه الرياضة في شد عضلات الجسم كله بما فيها الفخذان والساق والبطن وحتى اليدان، فضلا عن مساهمتها في إنقاص الوزن، وعلاج آلام المفاصل، ومنح الجسم الحيوية والنشاط اللازمين لتعزيز طاقة الجسم خاصة إذا تمت المواظبة على ممارستها يومياً.

وينصح الخبراء بركوب الدراجات بشكل مكثف مرة أو مرتين أسبوعيا مع الالتزام بممارسة هذه الرياضة يومياً قدر المستطاع، كما نصحوا بممارسة ما يعرف بالتدريب المستقطب، والذي يُعرف أيضا بقاعدة 80/20 حيث تقضي 80% من وقت ركوب الدراجه بسرعة منخفضة إلى حد ما، مقابل زيادة الكثافة في الـ20% المتبقية من وقت التدريب.

وهذه الطريقة تمنح الشخص النشاط والطاقة والحماسة لبذل أقصى جهد عندما يحين وقت الـ20% مما يحقق أفضل النتائج في التخلص من دهون البطن كما أنه يمهد الطريق لحياة أكثر رشاقة في أسرع وقت.

كما توصي جمعية الوقاية من الأمراض بركوب الدراجات الهوائية لمدة 15 دقيقة في اليوم لتقليل دهون البطن بسرعة منقطعة النظير، لكنها تنصح باستشارة الطبيب قبل ممارسة هذه الرياضة بشكل مكثف حال إصابة الشخص بأي نوع من الأمراض.