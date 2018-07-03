هل تريدون تعزيز مهارات أبنائكم اللغوية؟ اقتنوا بيانو

كشفت دراسة حديثة أن تعليم الأطفال العزف على البيانو يعزز من مهاراتهم اللغوية، بحسب ما نشرت دورية Proceedings الصادرة عن الأكاديمية الوطنية للعلوم الأميركية.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة، جون غابرييلي، عالم الأعصاب الإدراكي في معهد ماكغوفرن لأبحاث الدماغ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "هناك أدلة على أن التعرض المبكر لممارسة البيانو يعزز معالجة الأصوات التي تمتد ليس فقط على مستوى الموسيقى، ولكن أيضا في اللغة".

وتدّعي الدراسة أن دروس #العزف_على_البيانو فريدة في مساعدة الأطفال الصغار على تحسين مهاراتهم اللغوية.

فعندما تتدرب آذان الصغار على التمييز بين النغمات المختلفة أثناء العزف على البيانو، يبدو أنهم سوف يكونون أفضل في تمييز الفروق الدقيقة بين الكلمات المنطوقة.

تدريب على اللغة الصينية

وقد قسّم الباحثون 74 طفلاً صينياً، يتحدثون لغة الماندراين أعمارهم ما بين أربع وخمس سنوات إلى ثلاث مجموعات.

أخذت واحدة ثلاثة دروس بيانو لمدة 45 دقيقة في الأسبوع، وحصلت مجموعة أخرى على نفس القدر من التعليم الإضافي ولكن فقط في القراءة، في حين تركت المجوعة الأخيرة دون أية دروس سواء في #الموسيقى أو #اللغة.

وبعد ستة أشهر، لم تكن هناك اختلافات حقيقية في معدل الذكاء أو الذاكرة أو الانتباه بين الأطفال، لكن مجموعة العزف على البيانو برزت لسبب آخر.

فالأطفال الذين تدربوا على البيانو كانوا أفضل من مجموعة القراءة، بشكل ملحوظ، في تمييز الكلمات المنطوقة التي كانت متشابهة نوعاً ما في الحروف الساكنة.

معالجة الأصوات والتمييز بينها

ويقول غابرييلي: "الحروف الساكنة تتطلب المزيد من الدقة والتركيز أكثر من حروف العلة".

ويشير إلى أن دروس البيانو أثبت على نحو عام فائدة في معالجة مسألة اللغات، لاسيما تفريق الأصوات الدقيقة في اللغة.

وقد كانت النتائج مدهشة، حيث قررت المدرسة التي أجريت فيها الدراسة الاستمرار في تقديم دروس العزف على البيانو لتلاميذها الصغار.