هذه الأطعمة تزيد الخصوبة عند الرجال.. تعرف عليها

تمكنت دراسة علمية حديثة من تحديد الأطعمة التي تزيد الخصوبة عند الرجال وترفع من احتمالات الإنجاب لديهم عندما يتزوجون، وأوصت بتناول هذه الأطعمة للراغبين بزيادة الخصوبة لديهم.

وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها العديد من وسائل الإعلام الغربية، واطلعت على هذه النتائج "العربية.نت"، فإن تناول كمية تعادل قبضة الكف يومياً من اللوز والجوز والبندق تؤدي إلى زيادة الخصوبة عند الرجال بشكل كبير وترفع من قدرتهم على الإنجاب.

ووجد العلماء أن تناول هذه الأنواع الثلاثة من المكسرات بشكل يومي من قبل الرجال لمدة 14 أسبوعاً يجعل الحيوانات المنوية لديهم أكثر قابلية للحياة، وأكثر قدرة على الوصول إلى البويضات، وبالتالي فإنها تؤدي إلى زيادة ملحوظة في قدرتهم على الإنجاب.

تأتي هذه النتائج في الوقت الذي يعاني فيه الرجال في مختلف أنحاء العالم، خاصة في الغرب من تدنٍّ في مستويات الخصوبة والقدرة على الإنجاب، وذلك بسبب التلوث والتدخين والنظام الغذائي غير الصحي للناس في العصر الحديث، فيما تشير الإحصاءات إلى أن عائلة من بين كل سبع عائلات يعانون من مصاعب في الحمل والإنجاب، وأن ما بين 40% إلى 50% من حالات العقم التي يتم تسجيلها في العالم يكون الرجال هم السبب فيها.

وبحسب الدراسة التي تم عرض نتائجها في مؤتمر طبي أجري مؤخراً في مدينة برشلونة الإسبانية فإن العلماء قسموا 119 عينة من الرجال (بين 18 و35 عاماً) إلى مجموعتين، وتمت إضافة 60 غراماً من المكسرات إلى الطعام اليومي للمجموعة الأولى، بينما لم يتم تغيير النظام الغذائي للمجموعة الثانية.

وبعد مراقبة التغيرات التي طرأت على المجموعتين والمقارنة بينهما، وجد العلماء أن الرجال الذين أضافوا المكسرات والتسالي إلى نظامهم الغذائي اليومي ارتفع إنتاجهم من الحيوانات المنوية بنسبة 14%، أما الحيوانات المنوية القابلة للحياة فزادت لديهم بنسبة 4%، وزادت قدرة الحيوانات المنوية على الحركة بنسبة 6%.

وبهذه النتائج خلص العلماء إلى النتيجة المهمة التي تفيد بأن إضافة هذه المكسرات الى النظام الغذائي اليومي للرجال تؤدي إلى زيادة الخصوبة لديهم وتقلل من تعرضهم للعقم، كما تفتح الباب أمام العلماء من أجل التوصل إلى علاجات للعقم وعدم القدرة على الإنجاب لدى الرجال.