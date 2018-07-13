لن تصدقوا.. المشروبات الغازية "الدايت" الأخطر على الصحة

كشفت دراسة أجرتها "الجمعية الأميركية للقلب"، أن المادة الأكثر ضررا لجسم الإنسان هي المشروبات الغازية المحلاة ببدائل السكر أو المعروفة بـ"الدايت"، لذلك يصر الخبراء على ضرورة التخلي عن تناولها نهائيا.

وتزيد المشروبات الغازية المحلاة ببدائل السكر، والتي تعتبر مشروبات مناسبة للحمية، من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والخرف، بحسب خبراء الجمعية الأميركية للقلب.

ويؤكد خبراء الجمعية على أن "تناول حتى علبة واحدة في اليوم من هذه المشروب، التي يفترض أنها خالية من السكر، يزيد من خطر احتمال إصابة الشخص بالجلطة الدموية بثلاثة أضعاف، ومن خطر الإصابة بالخرف بـ 2.9 مرة".

ومن بين بدائل السكر المستخدمة في تحلية هذه المشروبات مادة أسبارتام، التي أظهرت النتائج الأولية للأبحاث أنها تتحلل داخل جسم الإنسان إلى فينيل ألانين (حمض أميني) وحمض الأسبارتيك والميثانول السام للجسم.

علاوة على ذلك، فإن مادة أسبارتام كذلك تتراكم داخل دماغ الإنسان، مسببة نشاطا شاذا للخلايا العصبية، في الوقت الذي يشكّل فيه الأسبارتام بالاشتراك مع مواد أخرى موجودة في المياه الغازية المحلاة عبئا ثقيلا وساما على الكبد، ويساعد في تراكم المواد السامة في الأمعاء.