هذا الفيتامين يوقف موت خلايا المخ

هل هناك فيتامين يوقف موت خلايا المخ؟ بالطبع سيكون أمرا رائعا إذا ثبت أن هناك مثل هذا الفيتامين، وبالفعل تقول دراسة علمية حديثة إن هناك بالفعل فيتامين متوافرا وفي المتناول يعد مفتاحا رئيسيا لوقف تطور أمراض المخ مثل مرض باركنسون أو الشلل الرعاش، بحسب موقع "Care2".

أكدت الدراسة الألمانية الجديدة التي تم نشر نتائجها في الدورية الطبية Cell Reports، توصل الباحثين إلى شكل من أشكال فيتامين B3 يسمى nicotinamide riboside يحافظ على خلايا المخ، التي تعرف أيضا باسم الخلايا العصبية، من خلال تحسين وظيفة مراكز الطاقة بها، والتي تسمى #الميتوكوندريا mitochondria.

تحسين حياة مرضى باركنسون

إن #مرض_باركنسون هو اضطراب في الجهاز العصبي يؤثر على الحركة، ويتطور تدريجيا. يبدأ مرض الشلل الرعاش أو باركنسون عادة بهزات ورعشات بسيطة للغاية في يد واحدة، ولكنها هي أهم العلامات المعروفة عن هذا المرض. ومن الأعراض الأخرى أنه يتسبب في تيبس أو تباطؤ في الحركة وتلعثم أثناء محاولة التعبير بالكلام. وفي حين أنه لا يوجد علاج معروف للمرض، فإن النظام الغذائي ونمط الحياة ربما يساعد في إبطاء الأعراض وتحسين نوعية الحياة لمن يعاني من الشلل الرعاش.

ووفقا لمؤلفة الدراسة، الدكتورة ميكيلا ديليدي، رئيسة مشروعات أبحاث المخ في جامعة توبينغن وجمعية هيلمهولتز في ألمانيا: "فيتامين nicotinamide riboside يحفز التمثيل الغذائي ويمنح الطاقة للخلايا العصبية المتضررة في المخ بما يحميها من الضمور والموت".

فوائد أخرى لـB3

ويؤدي فيتامين B3 إلى الحفاظ على صحة البشرة والشعر والكبد والعينين والجهاز العصبي. ويسهم في إنتاج الهرمونات وعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتينات.



ويوجد فيتامين B3 في العديد من الأطعمة، منها #التونة و #الدجاج والديك الرومي والسلمون ولحم الضأن ولحم البقر والسردين والفول السوداني والجمبري والأرز البني. ومن المصادر الجيدة الأخرى: الباذنجان والطماطم الصفراء والأفوكادو والتمر والبطاطس وعش الغراب والبازلاء وفول الصويا الأخضر ونخالة الأرز والشعير.

وفي حين أن هذه الدراسة كانت تهدف بشكل أساسي إلى التوصل لعلاج مرض باركنسون، إلا أن الحفاظ على صحة #خلايا_المخ بشكل عام أمر بالغ الأهمية لصحة الإنسان، لذا فإنه من المنطقي أن يتم الحرص على تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين B3.