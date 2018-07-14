5 عادات تطيل عمرك وتبطئ الشيخوخة

يعلم الجميع أنه إذا أردت أن تعيش لفترة أطول فعليك المحافظة على صحتك، ولكن ماذا عليك أن تفعل بالضبط؟

دراسة جديدة بجامعة هارفارد الأميركية اقترحت خمس عادات صحية تقول إنها قد تضيف لعمرك فترة تصل إلى عشر سنوات.

وقد لا تبدو هذه العادات جديدة، بمعنى أن الإنسان تعلمها في المدرسة وفي الحياة عامة وسمعها من التلفزيون، وهذا يعني أن هذه الكليشيهات ذات مصداقية.

زيادة متوسط العمر

في الدراسة المنشورة بدورية Circulation قام الباحثون من #هارفارد بفحص حوالي ثلاثة عقود من بيانات التاريخ الصحي، شملت 44354 من الرجال و78865 من النساء، ومن ثم نظروا في تأثير خمس عادات محددة على أعمارهم.

بالنسبة للذين لم يتبنوا هذه العادات فقد بدأ متوسط أعمارهم من خمسين سنة وزاد بحوالي 29 سنة أخرى للنساء و26 للرجال.

في حين أن الذين حافظوا على هذه العادات ارتفعت السنوات الإضافية عندهم من الخمسين، بحوالي 43 سنة للنساء و38 للرجال.

ويتجلى الفرق هنا ما بين 14 للمرأة و12 للرجل، وهو فرق معتبر على أي حال.

أمور تتطلب الانتباه

ولكن ما هذه العادات الخمس التي تتوقف عندها الدراسة، والتي قد تكون تعرفها سلفًا ولكن تتطلب الانتباه منك.

أولًا: لا تدخن

إذا لم تكن مدخنًا فالأمر جيد وحافظ على ذلك، ووفقًا للمركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن #تدخين السجائر هو السبب الرئيسي للأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها في الولايات المتحدة، حيث يتسبب في حوالي 480 ألف وفاة سنويًا. والخبر السار أن أجيال الشباب تبدأ التدخين وتتخلى عنه لاحقًا.

ثانيًا: تفادي المشروبات الكحولية

وبحسب مركز السيطرة على الأمراض الأميركي، فإن ذلك يؤدي لمشاكل صحية واضحة في القلب والسرطانات، كما يرفع معدلات حوادث السيارات، بالإضافة إلى العنف والسلوكيات الخطيرة.

ثالثًا: المحافظة على الوزن

على وجه التحديد يوصي الباحثون بالمحافظة على مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 18.5 إلى 24.9 الذي يمكن حسابه عن طريق قسمة وزنك بالكيلوغرام على طولك بالأمتار أو بواسطة جهاز مختص لذلك. غير أن هذا الإجراء يعتبر تقليديًا لكن الباحثين لا يزالون يستخدمونه كمؤشر أولي، يعني نقصانه تهديدًا بأمراض #القلب والسكتة الدماغية والسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان.

رابعًا: تناول نظام غذائي عالي الجودة

إن تناول نظام غذائي متوازن مليء بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية سيساعدك على الحصول على #الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها دون التأثيرات السلبية على مؤشر كتلة جسمك. فتناول الحبوب الكاملة و #الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون مع الحد من تناول الدهون والسكر والملح كل ذلك إيجابي جدًا.

خامسًا: التمارين الرياضية لـ 30 دقيقة يوميًا على الأقل

وفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، فإن "البالغين النشطين بدنيًا أكثر صحة وأقل عرضة للعديد من الأمراض المزمنة، من البالغين غير النشطين بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم".

ومن أجل فائدة صحية فإنه يوصى بممارسة #تمارين ذات كثافة معتدلة مثل المشي السريع لمدة 150 دقيقة في الأسبوع (حوالي 20 دقيقة في اليوم)، وتمرين خشن مثل الركض لمدة 75 دقيقة في الأسبوع (25 دقيقة في اليوم بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع)، يضاف لذلك أنشطة تقوية العضلات مثل رفع الأثقال أو استخدام تمارين المقاومة مرتين أو أكثر في الأسبوع.

ووفقًا لباحثين من جامعة بريغهام يونغ، يمكن لهذا المستوى من ممارسة الرياضة البدنية إبطاء الشيخوخة داخل خلايا الجسم.