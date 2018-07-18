بشرى لمرضى الزهايمر.. ملايين الدولارات من بيل غيتس

قال الملياردير الأميركي بيل غيتس وليونارد لودر، الرئيس الفخري لشركة إستي لودر لمنتجات التجميل إنهما سيخصصان 30 مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام لتشجيع تطوير فحوص جديدة من أجل الاكتشاف المبكر لمرض ألزهايمر، بحسب فرانس برس.

وبالنسبة لغيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، فإن إطلاق البرنامج جاء بعد الإعلان في نوفمبر/تشرين الثاني عن استثمار شخصي قدره 50 مليون دولار في (صندوق اكتشاف الخرف)، وهو صندوق يهدف للبحث عن علاجات للمرض الذي يسبب تلف المخ.

وقال غيتس إن أحد دوافعه هو تجربته الشخصية مع أفراد من العائلة يعانون من #ألزهايمر.

وتقول جمعية ألزهايمر الدولية إن المرض يؤثر على ما يقرب من 50 مليون شخص في أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد #المصابين إلى أكثر من 131 مليونا بحلول عام 2050.

وقدم غيتس ولودر رأس المال الأساسي لجهود التشخيص المبكر من خلال المؤسسة التي أنشأها لودر لتطوير أدوية ألزهايمر. وسينضم إليهما آخرون من بينهم عائلة دولبي ومؤسسة شارل وهيلين شواب.

وستكون الأموال المقدمة من خلال المبادرة متاحة للعلماء والأطباء الذين يعملون على نطاق عالمي في الأكاديميات والمؤسسات الخيرية وشركات التكنولوجيا الحيوية.