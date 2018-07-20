مفاجأة.. "أوميغا 3" لا تحمي قلوبنا!

منذ سنوات طويلة، يسود اعتقاد بأن أحماض أوميغا 3 الدهنية مفيدة لصحة القلب، لكن دراسة تحليلية جديدة وجدت أن تناولها بشكل مكملات غذائية ليس له فائدة كبيرة في الحماية من أمراض القلب.

وجمعت الدراسة بيانات من 112059 مريضاً شاركوا في 79 تجربة عشوائية أصغر. ووجد الباحثون أن تأثير المكملات التي تحتوي على الأوميغا 3 قليل أو معدوم بالنسبة لخطر الوفاة أو التعرض لأزمة قلبية أو ذبحة صدرية.

كما أفادت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في دورية "كوكرين لايبراري"، بأن الباحثين وجدوا مع ذلك بعض الفائدة من تناول هذه المكملات، إذ إنها تقلل مستويات الدهون الثلاثية. إلا أن الجانب السلبي في الأمر هو أنها تقلل أيضاً مستويات ما يعرف بالكوليسترول المفيد.

وتوصلت الدراسة إلى فوائد من تناول زيت الكانولا والمكسرات، خاصة في منع اضطراب ضربات القلب. غير أن كبيرة الباحثين في الدراسة وأخصائية التغذية والباحثة في كلية نوريتش للطب بجامعة إيست أنجليا في بريطانيا، لي هوبر، قالت إن التأثير محدود.

كذلك أشارت هوبر إلى أنه على سبيل المثال لو زاد 143 شخصاً من تناول زيت الكانولا فإن واحداً منهم فقط سيتجنب هذه المشكلة الصحية، مضيفة أنه لو زاد ألف شخص الكمية التي يتناولونها من زيت الكانولا أو المكسرات فإن واحداً منهم فقط سيتجنب الوفاة بأمراض القلب أو التعرض لذبحة أو أزمة قلبية.

وقالت إنها ليست مستعدة لأن تطلب من الجميع التخلص من هذه المكملات، لافتة إلى أن السبب هو أن "مكملات الأوميغا 3 تقلل الدهون الثلاثية، وإذا طلب الأطباء من المرضى تناولها فعليهم الاستمرار في ذلك، لكن بالنسبة لبقيتنا فإن تناول الأوميغا 3 لن يحمي قلوبنا".