خبر سار.. زيت الكانولا مفيد لرضيعك

خلصت دراسة بحثية جديدة إلى أن تناول الأمهات المرضعات لمكملات زيت #الكانولا يوفر لأطفالهن الدهون المفيدة لأجسامهم.

وشملت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة توتنغهام، 13 نعجة كانت حاملاً بتوائم، حيث تم وضع 5 من هذه الأغنام على نظام غذائي غني بالألياف طوال فترة الرضاعة، بينما تم إضافة مكملات زيت الكانولا الغذائية بنسبة 3% لباقي النعاج.

وبعد أسبوع من الولادة الطبيعية وتحليل أنسجة المواليد، توصل الباحثون إلى أن الزيت المستخرج من بذور زهرة الكانولا يشجع إنتاج الدهون البنية التي تتحلل لإنتاج الحرارة والدفء المطلوب لدى الأطفال حديثي الولادة وتثبيت مستويات السكر في الدم، وفق ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من جانبه، أوضح المشرف على الدراسة، الدكتور مايكل سيموندز، أن نتائج هذه الدراسه تعد بمثابة طريقة جديدة لإثبات قدرة الدهون على إنتاج الحرارة وتحديد كيفية تعديل هذه العملية من خلال النظام الغذائي، مشيراً إلى أن هذا يعني أن الطاقة يمكن أن تنتج من الدهون البنية بدلاً من استخدامها لتخزين المزيد من الدهون البيضاء التي ترتبط بزيادة الوزن.

كما أكد الباحثون أن زيت الكانولا قد يكون له نفس التأثير في البشر مثل الأغنام، حيث يمكن أن تتناوله الأمهات المرضعات لتحسين صحة أطفالهن.

وقد تساعد أبحاث إضافية بهذا المجال في مكافحة البدانة لدى الأطفال.