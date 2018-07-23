فيديو.. لماذا يتحرك الجنين بهذه السرعة داخل الرحم؟

في الوقت الذي تعتبر فيه معظم الأمهات حركة الجنين داخل الرحم أمرا عاديا، إلا أن العلماء يطرحون أسئلة حول هذه الظاهرة التي تعوق نوم المرأة الحامل في الليل.

وتوصل العلماء مؤخرًا إلى السبب الذي يجعل الجنين يزيد من تحركه داخل رحم الأم، وأن ذلك يتعلق بشكل مباشر ببناء العظام ومفاصل قوية.

ونشرت هذه النتائج في دورية "التنمية" لدراسة قام بها علماء من المعهد الهندي للتكنولوجيا في كانبور وكلية ترينتي في دبلن بأيرلندا.

ومن خلال تحليل أجنة الدجاج والفئران، قرر الباحثون أن الحركة تساعد على تحفيز "التفاعلات الجزيئية" التي تحول الخلايا والأنسجة الجنينية في نهاية المطاف إلى عظام ومفاصل وظيفية.

كما كشف الباحثون أيضا أنه إذا لم يتحرك الأطفال بشكل كافٍ في الرحم، فقد يؤدي ذلك إلى وجود عظام هشة أو تطور غير طبيعي في المفاصل، هذا لأن جميع الأطفال كما كبار السن يحتاجون أن تكون مفاصلهم وغضاريفهم مغطاة بالشحم بشكل جيد حتى يتاح لهم الانحناء بشكل صحيح.

أثر غياب الحركة

وفي غياب الحركة فإن الخلايا تتلقى إشارات خاطئة ما يعوق عملية البناء السليم للعظام، وقد تنشط إشارات معينة في غير محلها ويشكل ذلك خللًا في تركيب الغضاريف.

وتقول باولا مورفي، أستاذة علم الحيوان في كلية ترينتي في دبلن التي شاركت في الدراسة: "إن الإشارات الخاطئة التي تنتج عن عدم حركة الجنين، قد تقود للعكس بأن تكون الإشارة لصناعة العظم بدلًا عن الغضروف أو العكس، ما يوجد مشكلة أو خللا".

أسابيع الحركة

وتؤكد مورفي أن الشعور بحركة الجنين أثناء الحمل هو مؤشر أساسي على أنه ينمو بشكل جيد، لهذا يجب على الأم أن تسعد لذلك.

وتوضح أن معظم النساء الحوامل يملن إلى الشعور بأن جنينهن يتحرك ما بين 16 و24 أسبوعًا من فترة الحمل، في حين لا يوجد تحديد للحركة العادية المفترضة للجنين.

وعمومًا يجب أن تشعر الأم بأن الطفل يتحرك أكثر وأكثر حتى 32 أسبوعًا، وإذا ما أحست الحامل بضعف في حركة الجنين فعليها أن تراجع الطبيب في أقرب فرصة.