احذروا الحر.. قد يقودكم إلى الانتحار!

لطالما أثرت موجات الحر على صحة الإنسان في عدة أشكال تراوحت بين الإعياء الحراري وجفاف الجسم حتى الوفاة.

وقام باحثون في جامعة ستانفورد الواقعة بولاية كاليفورنيا الأميركية بالتركيز على دراسة التهديد المباشر للحر الشديد الناجم عن الاحتباس الحراري والتغير المناخي على نفسية الإنسان، ليتوصلوا إلى نتيجة مفادها بأن استمرار درجات الحرارة في الارتفاع خلال الصيف يدفع آلاف الأشخاص إلى الاكتئاب والانتحار.

كما ستدفع الولايات المتحدة والمكسيك الضريبة الأكبر من ارتفاع درجة حرارة الأرض، إذ من المتوقع أن تشهدا معاً على انتحار 21 ألف شخص نتيجة الحر بحلول عام 2050.

وبعدما قام الباحثون بمقارنة بيانات درجات الحرارة التاريخية في جميع أقاليم الولايات المتحدة والبلديات المكسيكية، اكتشفوا أن معدل الانتحار ارتفع في أميركا بنسبة 7.10%، وفي المكسيك بنسبة 2.1%، عندما ارتفع معدل الحرارة الشهري درجة مئوية واحدة فقط.

وفي الوقت الذي يرى فيه الباحثون أن الناس لا يعانون من الاكتئاب المباشر بسبب الطقس الحار، ما زالوا يعتقدون أن ارتفاع الحرارة يدفع العقل البشري إلى ارتكاب المزيد من الأذى الذاتي.