انظر للمرآة.. واعرف حالتك الصحية من ملامح وجهك

أنت أكثر دراية بوجهك الذي تطالعه في المرآة كل صباح. ولكن مع إلقاء نظرة فاحصة عن كثب فإن مفاتيح تدلل على حالتك الصحية، إذا عرفت ما يجب ملاحظته والبحث عنه في الوجه، وفقا لما نشره موقع "WebMD".

لون أصفر للبشرة والعينين

تسمى هذه الحالة اليرقان، وتحدث نتيجة لتكسير خلايا الدم الحمراء. وهو أمر شائع – وغير مؤذٍ عادة - في الأطفال الذين يولدون قبل 38 أسبوعًا، لأن أكبادهم لا تنضج بما يكفي لأداء وظائفها بالطريقة المثلى.

وفي البالغين، يمكن لليرقان أن يعني ظروفا أكثر خطورة، مثل الالتهابات الفيروسية أو مشاكل بالكبد أو المرارة أو البنكرياس أو نتيجة لتعاطي الكحول.

عيون منتفخة

يمكن أن تنتفخ المساحة الموجودة تحت العينين نتيجة امتلائها بسائل، مما يجعلها تبدو متورمة أو منتفخة.

وتحدث تلك الحالة بسبب الطقس الحار أو الرطب والذي يجعل الجسم يحتفظ بالمزيد من الماء، وتحدث كذلك بسبب قلة النوم أو تناول الكثير من الطعام المالح أو التغيرات الهرمونية. وتتواكب أيضا في كثير من الأحيان مع التقدم في العمر لأن العضلات التي تدعم الجفون تضعف.

الشامة أو الوحمة

لا داعي للقلق من البقع والحفر التي تظهر على الوجه وتكون غالبا ذات لون داكن. ولكن يمكن أن يساعد فحص الجلد على تحديد السرطان قبل انتشاره. وعندما يتعلق الأمر بالشامة، فلا بد من تذكر تلك النقاط الأساسية:

• التماثل: هل هي غير متماثلة ومختلفة على كل جانب؟

• الحدود: هل هي خشنة وغير متسقة؟

• اللون: هل هي مختلفة اللون؟

• القطر: هل هي أكبر من حبة البازلاء؟

استشر طبيبا إذا كانت إجابتك بنعم على أي من هذه الأسئلة.

القروح

من المرجح أن تكون القروح حول الشفتين والفم هي القروح الباردة، والتي يسببها فيروس القوباء من النوع الأول.

ويبقى هذا الفيروس مع من يصاب به، وينشط في هيئة قروح في حالات المرض والتوتر والإرهاق الشديد أو البقاء في الشمس لفترات طويلة. وعادة ما تذهب القروح من تلقاء نفسها، ولكن إذا كانت تتفشى بأحجام كبيرة أو بشكل متكرر، فربما يقترح الطبيب دواء.

تشقق الشفاه

يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة، من وقت لآخر، بجفاف أو تشقق الشفاه، خاصة في فصل الشتاء.

ويمكن أن تساعد المراهم في حمايتها والحفاظ عليها رطبة، لكن في بعض الأحيان، تعتبر الشفاه الجافة علامة على وجود مشكلة صحية، مثل الجفاف، عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الماء. كما يمكن أن يكون رد فعل تحسسي أو استجابة لدواء.

طفح الفراشة

لا تعد معظم أنواع الطفح الجلدي أمرا خطيرا، بل يتحسن من تلقاء نفسه، ولكن طفح الفراشة هو أحد الأنواع غير العادية.

يغطي الطفح كلا من الخدين على شكل فراشة، وهو علامة شائعة لمرض الذئبة، الذي يجعل الجهاز المناعي يهاجم أنسجة وأعضاء الجسم. وربما تحدث معاناة أيضًا من الحمى والألم والمفاصل المتصلبة والأصابع التي تتحول إلى اللون الأزرق في البرد. ينصح بسرعة مراجعة طبيب بمجرد ملاحظة طفح جلدي بهذا الشكل ولاسيما إذا كان مصحوبا بهذه الأعراض.

شعر غير معتاد

يمكن أن يكون مجرد شعر ينمو حيث لم تعتد أن تراه، ويمكن أن يحدث للرجل مع تقدمه في السن حول الأذنين والحاجبين، ويحدث للنساء حول الذقن في سن أصغر، ويمكن أن يكون شعر الوجه علامة على متلازمة المبيض متعدد التكيسات، وهي حالة يمكن أن تجعل الحمل أصعب.

شلل الوجه النصفي

إذا عانى الشخص من عدم القدرة على تحريك جزء من الجسم، فيجب أن يسارع بطلب المساعدة الطبية على الفور. ولكن إذا لم تكن الحالة مصحوبة بأعراض أخرى، فمن المحتمل أن يكون شلل الوجه النصفي Bill’s palsy. تحدث الإصابة بتلك الحالة عندما يقع ضغط، ربما فيروس، على عصب يتحكم في عضلات وجهك أو يجعله منتفخًا. تشفى 75% من الحالات خلال أول 3 أسابيع من الإصابة.