الشوفان أفضل وجبة إفطار.. وهذه الأسباب

مع تسارع وتيرة الحياة وكثرة ضغوطها في الوقت الحاضر، يصعب على كثير من الناس تناول طعام صحي صباحا نظرا لضيق وقتهم.

فإذا كنت ممن يستيقظون في عجلة للذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الجامعة، إليك وجبة الإفطار المفيدة والسحرية لضمان النشاط وعدم الشعور بالجوع لفترة لا بأس بها من الوقت، ألا وهي وجبة #الشوفان اللذيذة والتي ستخلصك أيضا من أي وزن زائد تعاني منه.

الشوفان يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التي تلبي متطلبات الجسم الأساسية، وذلك وفق بعض الدراسات الحديثة.

وإليكم فيما يلي 4 أسباب تجعل من الشوفان أفضل وجبة للإفطار على الإطلاق، حسب ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

1- يحتوي الشوفان على القليل من الكربوهيدرات النشوية التي تنظم محتوى الماء الزائد بالجسم، لذا فهو يساهم في خفض الوزن وتجنب مخاطر زيادته التي تؤثر سلبا على الصحة، كما أنه يساهم في تقليل خطر متلازمة الأيض أو عملية التمثيل الغذائي التي تمنع فقدان الوزن.

2- أكدت الدراسات أن كوبا واحدا من الشوفان يحتوي على 4 -5 غرامات من الألياف التي تخفف من تخزين الأنسجة للدهون.

3- يتميز الشوفان باحتوائه على البروتينات والكربوهيدرات المفيدة للجسم بكميات مناسبة تضمن المحافظة عليه.

4- يساعد الشوفان على هضم الطعام بطريقة بطيئة نسبياً وبالتالي لا يكون له تأثير كبير على ضغط الدم، كما أنه يقلل من نسبة الكوليسترول بالدم.

وبما أن جميع المشاكل الصحية، سواء كانت ضغط الدم، السكر أو الكوليسترول ناتجة عن زيادة الوزن، إذاً فلتبدأ يومك بوجبة الشوفان الصحية التي تضمن عدم تراكم الدهون الضارة بجسمك.