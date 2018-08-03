تحذير من بكتيريا تقاوم السوائل المعقّمة

حذّرت دراسة أسترالية من أن بعض أنواع #البكتيريا تبدي مقاومة متزايدة في المستشفيات على #السوائل_المعقّمة، وهو ما يزيد من انتقال الأمراض المعدية في المؤسسات الصحية.

وساهمت السوائل المضادة للبكتيريا التي تحتوي على معقّمات كحولية، في مكافحة انتشار بكتيريا "المكوّرة العنقودية الذهبية" المقاومة للميتيسيلين عبر العالم.

لكن معدي الدراسة الحديثة رصدوا انتشار نوع آخر من البكتيريا المعوية "المكورة المعوية البرازية" في المستشفيات، تنتقل بواسطة أجهزة القسطرة والأجهزة التنفسية.

وجاء في الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس ترانسلايشونال ميديسين" أن الإصابة بهذا النوع من البكتيريا ازداد رغم استخدام المعقّمات الكحولية.

وأظهرت العينات المأخوذة من مستشفيين في #ملبورن بعد العام 2009 أنها أكثر مقاومة للمعقّمات من تلك المأخوذة قبل عام 2004.

وقال الباحث في علوم الأحياء الدقيقة تيم ستينير المشرف على الدراسة في بريد إلكتروني: "لا تشير نتائجنا إلى انتهاء عهد السوائل المعقّمة لليدين، لكنها تظهر أن الاعتماد على هذه المعقّمات حصرا لا يكفي" لمنع انتشار هذا النوع من البكتيريا.

واشارت الدراسة أيضا إلى أن هذا النوع مسؤول عن 10 % من العدوى التي تنتقل في المستشفيات في العالم، وأحد أهم أسباب #التهابات_الدم في أوروبا وأميركا.